익산시민단체 "간판정비사업 계약 비리 성역 없이 수사하라"

"비리 뿌리 완전히 뽑아야"

익산 시민사회단체들이 25일 전북경찰청 앞에서 계약 비리에 대한 철저한 수사를 요구하고 있다. 김문경 기자

익산지역 시민사회단체들이 익산시 계약 비리와 관련한 철저한 수사를 촉구했다.

익산참여연대, 좋은정치시민넷 등 단체들로 구성된 익산시민사회단체연대는 25일 전북경찰청 앞에서 기자회견을 열고 “올해는 지방자치 출범 30년이 되는 해로, 시민을 위한 행정에 대한 기대가 높은 상황이었다”며 “이러한 시점에 벌어진 엄청난 계약 비리 사건로 인해 기대는 실망과 분노로 바뀌었다”고 했다.

단체는 “익산시는 간판정비사업을 옥외광고 사업자들이 출자해 만든 특정 협동조합에 편법으로 몰아줬다”며 “전북경찰청이 이를 수사하기 위해 압수수색을 하는 과정에서 당시 담당 과장의 차 트렁크에서 현금과 상품권이 발견되는 충격적인 상황이 발생했다”고 밝혔다. 이어 이들은 “익산시에서는 누구도 이를 일개 공무원의 일탈로 바라보고 있지 않다”며 “이제 시민들이 기댈 곳은 오직 전북경찰청의 성역 없는 수사뿐임을 분명히 밝힌다”고 말했다.

그러면서 단체는 “전북경찰청은 성역 없는 수사를 통해 사건의 전말을 낱낱이 밝히고, 관련된 모든 자에 대해 지위고하를 막론하고 엄중 처벌하라”며 “전북경찰청은 수사 역량을 총동원해 비리의 뿌리를 완전히 뽑으라”고 요구했다.

