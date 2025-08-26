전주 등 전북 3곳 호우주의보…익산 등 4곳 호우경보 유지

기상청은 26일 오전 7시를 기해 전주·진안·무주에 호우주의보를 발효한다고 밝혔다.

호우주의보는 3시간 강우량이 60㎜ 또는 12시간 강우량이 110㎜ 이상 예상될 때 발효된다. 우산을 써도 무릎 아래가 다 젖을 정도다. 계곡물 및 하천 범람 등 사고에 유의해야 한다.

익산·군산·완주·김제에는 호우경보가 유지되고 있다.

┌─────┬──────────┬──────────┐

│ 특보명 │ 지역 │ 발효시각 │

├─────┼──────────┼──────────┤

│ 호우 │익산ㆍ군산ㆍ완주ㆍ김│ 26일 06:50 │

│ 경보 │ 제 │ │

├─────┼──────────┼──────────┤

│ 호우 │ 부안 │ 26일 04:50 │

│ 주의보 ├──────────┼──────────┤

│ │ 전주ㆍ진안ㆍ무주 │ 26일 07:00 │

├─────┼──────────┼──────────┤

│ 폭염 │정읍ㆍ남원ㆍ고창ㆍ부│ 25일 16:30 │

│ 주의보 │ 안ㆍ순창ㆍ임실 │ │

└─────┴──────────┴──────────┘

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지