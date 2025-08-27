정읍시립중앙도서관, ‘한 권의 책’ 연계 초·중·고 독서캠프 성료…112명 참여

정읍시 한권의 책 선정도서와 연계한 고등학생 독서캠프 참가학생들이 권여름 작가와 기념촬영을 했다.사진제공=정읍시

정읍시립중앙도서관이 운영한 ‘2025 정읍시 한 권의 책’ 선정도서와 연계한 초·중·고 독서캠프가 지난 23일 마무리했다.

캠프는 7월 26일 중학생, 8월 9일 고등학생, 8월 23일 초등학생을 대상으로 차례로 진행되며 총 112명의 학생이 참여했다.

참여자들은 조별 독서토론과 레크리에이션으로 생각을 나누고, 선정 작가와 직접 만나 소통했다.

시 도서관운영과에 따르면 올해 ‘정읍시 한 권의 책’ 주제도서는 △성인 ‘작은 빛을 따라서 (권여름)’ △청소년 ‘고요한 우연' (김수빈) △아동 ‘사과를 그리는 100가지 방법'(박이도) 이다.

고등 캠프에선 권여름 작가와의 질의응답이 이어졌고, 초등 캠프에선 박이도 작가가 자신의 작업 경험을 바탕으로 준비한 자료를 활용해 ‘나만의 사과책 만들기’ 체험을 이끌었다.

중등 캠프는 아이스브레이킹으로 친밀감을 높인 뒤 모둠 토론으로 독해력을 키웠다.

이번 프로그램에 참여한 청소년들은 "책을 매개로 생각을 확장하고 창작의 동기를 얻는 계기가 되었다"고 평가했다.

도서관운영과는 향후에도 작가와의 만남, 토론형 프로그램, 창작 체험을 결합한 ‘정읍형 독서캠프’를 이어가 독서문화를 확산할 계획이다.

이학수 시장은 “한 권의 책이 청소년에게 배움의 길잡이가 되었다"며 "앞으로도 책과 더 가까워지는 환경을 계속 만들겠다”고 말했다.

