청렴한 전북교육, 노·사가 함께 만들어간다
UPDATE 2025-08-26 16:06 (Tue)
청렴한 전북교육, 노·사가 함께 만들어간다

이강모 웹승인 2025-08-26 15:50 수정 2025-08-26 15:50

전북교육청, 노·사 청렴 공동실천 간담회 개최

전북교육청은 26일 5층 회의실에서 ‘2025년 노·사 청렴 공동실천 간담회’를 개최했다./전북교육청 제공​​​​

전북교육청은 26일 5층 회의실에서 ‘2025년 노·사 청렴 공동실천 간담회’를 개최했다. 

노사가 함께 청렴한 조직문화를 조성하고, 청렴 실천 방안을 공유함으로써 상호 존중과 신뢰를 바탕으로 한 조직문화 실현을 목표로 마련됐다.

간담회에는 유정기 교육감 권한대행을 비롯해 전국교직원노동조합 전북지부, 전북교사노동조합, 전북특별자치도교원단체 총연합회, 한국교육노동조합교원단체 등 교원단체 4곳, 전국공무원노동조합, 전라북도교육청공무원노동조합, 전북통합공무원노동조합, 한국공무원노동조합 등 지방공무원 노조 4곳 등 전북교육청 소속 8개 노조 대표자 모두 참석했다. 

주요 안건으로는 △반부패 정책 및 청렴문화 확산 방향 공유 △노사 간 상호존중 문화 정착 방안 △부당한 요구 및 이익을 위한 행위에 대한 대응 △청렴활동 활성화 위한 의견 청취 및 협의 등을 논의했다.

유정기 교육감 권한대행은 “이번 간담회를 통해 청렴 문화 확산과 반부패 실천 과제의 구체화, 그리고 노사 간 신뢰 기반의 협력 체계 강화가 기대된다”며“교육청은 앞으로도 구성원 간 소통과 공감의 자리를 지속적으로 마련해 청렴하고 건강한 공직문화 조성에 힘쓸 계획”이라고 말했다.

