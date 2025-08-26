전주시 청년정책 '수요자 중심' 전환⋯"청년 의견 청취"

청년정책협의체, 청년참여예산제 운영

김은주 전주시 인구청년정책국장이 26일 인구·청년 분야 4대 추진 전략에 대해 설명하고 있다. 사진=전주시

전주시가 청년정책 패러다임을 공급자 중심에서 수요자 중심으로 전환한다.

전주시 인구청년정책국은 26일 브리핑을 열고 "청년과 함께 미래를 설계하기 위해 정책 수립 과정에 청년 참여를 확대하기로 했다"고 밝혔다.

구체적으로 전주시는 올해 하반기 청년 실태조사 등을 토대로 전주 청년정책 기본계획을 새롭게 수립할 계획이다. 국무조정실 청년친화도시 공모에도 도전한다.

또 정책 의사결정 과정에서의 청년 참여를 확대하기 위해 분야별 청년단체가 함께하는 청년정책협의체를 구성해 운영한다. 협의체는 정책 자문 등을 맡는다. 청년이 온라인을 통해 사업을 기획·제안하는 청년 참여예산제도 운용할 방침이다.

청년 일자리, 문화, 복지 정책도 수요자 중심으로 추진해 나간다.

일례로 전주시 산하 출연기관, 민간위탁기관 등과 연계해 전주청년인턴제를 운영한다. 청년에게 공공기관 직무 체험 기회를 제공해 실무 능력을 키우고 취업 역량을 강화하기 위해서다.

청년이 기획·참여하는 ESG 자원봉사단도 시범 운영을 거쳐 내년부터 본격 시행한다. 이와 마찬가지로 청년이 기획·참여하는 청춘문화축제도 내년부터 추진한다.

김은주 전주시 인구청년정책국장은 "청년이 직접 목소리를 낼 수 있도록 적극 지원할 계획"이라며 "현장의 의견을 반영해 청년이 체감할 수 있는 다양한 정책을 펼쳐 나가겠다"고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지