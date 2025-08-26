최병선 전북대 총동창회장 연임…28일 출범식

올해 출범 70주년 "새로운 100년 준비 다짐"

지난 4월 대의원회에서 연임이 확정돼 당선증을 받은 최병선(오른쪽) 전북대총동창회 회장./전북대 제공

전북대학교 총동창회 최병선 회장의 연임이 확정돼 공식 임기를 시작하게 된다.

전북대 총동창회(회장 최병선·치의학 80)는 오는 28일 모교 진수당 77주년 기념홀에서 제41대 출범식을 개최한다.

이번 출범식은 지난 4월 대의원회에서 연임이 확정된 최병선 회장이 공식 연임을 알리는 자리로, 동문과 교직원, 국회의원, 단체장, 기관장 등 각계 인사들이 대거 참석해 자리를 빛낼 예정이다.

이날 행사에서는 신임 집행부에 대한 임명장 수여식과 우수 학생에 대한 장학금 수여, 양오봉 총장과 내·외빈 축사 등이 진행된다. 특히 제41대 출범 선포식을 통해 동문 결속을 다진 뒤, 만찬 리셉션 등을 통해 동문 간 결속을 다질 예정이다.

최병선 회장은 이날 취임사를 통해 후배 지원을 위한 장학·진로사업 확대와 세대와 지역을 아우르는 동문 간 연결 강화, 모교와의 상생 협력 등 3대 비전을 제시할 예정이다.

또 총동창회가 단순한 친목을 넘어 모교 발전과 지역사회 기여를 선도하는 공적 플랫폼으로 도약시키겠다는 각오다.

이날 출범식은 전북대 총동창회가 올해 출범 70주년을 맞아 동문 사회의 새로운 100년을 준비하는 전환점이 될 것으로 기대된다.

