장수소방서, 아이돌봄 세대 소방 안전물품 보급
UPDATE 2025-08-27 12:33 (Wed)
장수소방서, 아이돌봄 세대 소방 안전물품 보급

이재진 웹승인 2025-08-27 10:24 수정 2025-08-27 10:24

화재 취약 가정 지원…안전한 주거환경 조성

image
화재 감지기 설치하는 소방관                 /사진제공=장수소방서

장수소방서(서장 한동규)가 화재 취약 환경에 노출된 아이돌봄 세대의 안전 확보를 위해 소방 안전물품 보급 사업을 추진한다.

이번 사업은 어린 자녀를 둔 가정이 보다 안전한 환경에서 생활할 수 있도록 지원하는 맞춤형 안전정책 일환으로 마련됐다.

지원 대상은 △2005년 이전 사용 승인된 아파트 거주 △세대 내 스프링클러 미설치 △2022년 이후 아이돌봄서비스 신청 △현재 초등학교 이하 자녀와 동거 등 네 가지 요건을 모두 충족하는 가정이다.

신청은 장수소방서 홈페이지 ‘돌봄 세대 지원서비스’ 메뉴에서 본인인증과 개인정보 수집 동의 후 신청 정보를 입력하면 된다. 이후 소방서에서 지원 요건 충족 여부를 확인해 개별 안내할 예정이다.

한동규 서장은 “미래의 희망인 아이들이 안전한 환경에서 자랄 수 있도록 화재 예방에 힘쓰는 것은 우리의 중요한 책무”라며 “이번 사업을 통해 어린 자녀가 있는 가정이 안심하고 생활할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.

장수소방서는 앞으로도 지역 여건에 맞춘 다양한 안전 사업을 발굴·추진해 주민들의 화재 예방과 안전 의식 향상에 기여할 방침이다.

#장수소방서 #아이돌봄 세대 #소방 안전물품 보급
