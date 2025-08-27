전북 버스 노사 임금협상 극적 타결…10％대 인상 합의

내년까지 동결 후 2027년 적용…파업 철회

[연합뉴스 자료사진. 위 사진은 기사와 관련이 없습니다]

전북지역 버스 노사가 총파업을 예고한 27일 오전 극적으로 임금협상을 타결했다.

전날부터 밤을 새우며 18시간 넘게 진행된 협상이 타결됨에 됨에 따라 예정됐던 파업은 철회됐다.

이날 전국자동차노조연맹 전북자동차노동조합(자동차노조)에 따르면 도내 18개 시내·시외·농어촌버스업체 노사는 이날 오전 9시 45분께 전북지방노동위원회 조정 회의에서 임금 약 10％ 인상에 합의했다.

사측은 노조 측 요구대로 임금을 약 10％ 인상하면서도 경영상 어려움을 고려해 2026년까지 임금을 동결한 뒤 2027년부터 이를 적용하기로 했다.

자동차노조는 조건부 정기 상여금도 통상임금에 포함해야 한다는 대법원 판단에 따라 임금체계 개편을 요구하며 10∼11％ 인상률을 요구했으나, 사측인 전북버스운송사업조합(버스조합)은 경영난 심화를 우려하며 난색을 보였다.

이를 두고 노사는 11차례의 교섭을 벌였으나 합의점을 찾지 못했다.

이에 전날 오후 3시께 전북지방노동위원회의 최종 조정 회의를 열었고, 자정을 넘겨 밤새 이어진 협상은 18시간 45분 만인 이날 오전 9시 45분께 최종 마무리됐다.

노조는 조정이 결렬되면 이날 오후 2시부터 파업에 돌입할 예정이었다.

자동차노조는 "노조 조정안을 (사측이) 수락해 협상이 마무리됐다"며 "사측이 통상임금 판결 내용을 수용했고, 노조는 (임금 10% 인상에 대해) 2026년에는 동결하기로 양보했다"고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지