익산시, 제2회 추경 2조 29억 원 편성

제1회 추경 대비 939억 원 증액…민생 회복 및 청년 지원에 방점

민생회복 소비쿠폰, 익산사랑상품권, 청년월세 한시특별지원 등

익산시청 전경/사진 제공=익산시

익산시가 2025년 제2회 추가경정예산안을 제1회 추경 대비 939억 원(4.9%)이 늘어난 2조 29억 원 규모로 편성해 27일 익산시의회에 제출했다.

일반회계는 제1회 추경 1조 7407억 원 대비 938억 원(5.4%) 증가한 1조 8345억 원이며, 특별회계는 제1회 추경 1683억 원 대비 1억 원(0.1%) 증가한 1684억 원이다.

이번 추경은 새 정부의 정책에 발맞춰 지역 내 소비 촉진과 소상공인 매출 증대를 통한 민생경제 회복에 방점을 찍었다.

주요 사업은 민생회복 소비쿠폰 지원사업 785억 원과 익산사랑상품권 발행 115억 원, 청년월세 한시특별지원 6억 원과 전입 청년 월컴박스, 문화예술패스 지원, 부동산 중개비·이사비 지원 등 1억 5000만 원 등이다.

정헌율 시장은 “이번 추경예산은 재정 여건이 녹록지 않은 상황에서도 서민경제와 밀접하게 연관된 핵심 사업들을 반영했다”며 “앞으로도 민생 안정과 지역 발전을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 이번 추경예산안은 오는 9월 4일부터 12일까지 열리는 제272회 익산시의회 임시회에서 심의·의결을 거쳐 최종 확정될 예정이다.

