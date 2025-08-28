‘무궁화 향기 가득’ 완주 무궁화축제 오세요

제35회 나라꽃 무궁화 완주축제 30일 고산문화공원서 열려

지난해 열린 나라꽃 무궁화축제에서 유희태 완주군수와 군의회 의원들이 기념 촬영을 하고 있다. 완주군

완주군이 광복 80주년을 기념하며 제35회 나라꽃 무궁화 완주축제를 오는 30일 고산문화공원(무궁화오토캠핑장 일원)에서 연다.

이번 축제는 ‘광복 80년, 무궁화특별시 10만 완주, 무궁화 향기로 피어나다’를 슬로건으로 대한민국의 나라꽃 무궁화의 아름다움과 가치를 재조명하는 자리다.

축제는△무궁화 나눔행사(화분 400본)를 비롯해 △전국 어린이 대상 무궁화 그림대회 △일반인 대상 한글 서예 휘호대회 △무궁화 부채·그립톡·키링 만들기, 페이스페인팅, 우드버닝 체험 등 다양한 프로그램으로 꾸며진다.

특히, 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 대표 이벤트 게임인 ‘무궁화 꽃이 피었습니다’, ‘무궁화 황금반지를 찾아라’가 현장 분위기를 뜨겁게 달굴 예정이다. 아이들을 위한 소규모 워터파크와 전통놀이 체험, 다양한 먹거리 부스도 운영된다.

어린이 그림대회 입상자에게는 산림청장상(대상), 전북도지사상(금상), 전북교육감상(은상), 완주군수상(동상 2점), 완주교육장상(장려상 2점)이 수여되며, 입상작은 무궁화전시관에 전시된다.

부대행사로 열리는 한글 서예 휘호대회에서는 완주군수상, 완주군의회의장상, 전북한글서예협회장상이 수여될 예정이다.

축하공연으로는 가수 현진우의 식전 공연과 정서주의 무대가 마련돼 축제의 흥을 더한다.

축제 전날과 당일, 무궁화오토캠핑장이 무료로 개방되며, 방문객은 고산문화공원과 시랑천 일원에서 물놀이를 즐길 수 있다.

유희태 완주군수는 “광복 80주년을 맞아 개최되는 이번 축제가 나라꽃 무궁화의 상징성을 되새기고, 더 많은 국민들에게 사랑받는 계기가 되길 바란다”며 “완주군이 대한민국 대표 무궁화 도시로서 위상을 높이고, 무궁화특별시로서 새로운 도약을 준비하겠다”고 말했다.

