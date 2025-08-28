(주)엔아이티, 국립군산대 환경공학과 학생에 장학금 전달

(주)엔아이티는 28일 국립대학교 환경공학과 재학생 10명에게 장학금을 전달했다./사진제공=국립 군산대

(주)엔아이티는 28일 국립대학교 환경공학과 재학생 10명에게 장학금과 장학증서를 전달했다.

㈜엔아이티는 지난 2023년 국립군산대에 5년간 총 1억 원의 발전기금을 기부하기로 약정했다. 이어 2024년부터 환경보호의 사회적 책임과 중요성을 알리기 위해 장학금을 지급하고 있다.

이번 수여식은 네 번째 진행된 행사로, 환경공학과 김종현 학생 등 10명이 장학생으로 선발돼 혜택을 받았다.

이번 전달식에는 ㈜엔아이티 이강욱 대표이사, 손찬일 상무이사, 홍정민 과장을 비롯해 국립군산대 한세민 대외협력본부장, 신재돈 환경공학과장 등이 참석해 학생들을 축하하고 격려했다.

한편 ㈜엔아이티는 군산시 소룡동에 소재한 산업폐기물 처리 전문기업으로 지난 2011년 국립군산대와 폐수처리, 폐기물 재활용, 토양오염 방지 기술 등의 공동연구와 개발, 국책사업 공동 참여, 학생 취업 활동 지원 등을 위한 MOU를 체결한 뒤 그동안 활발한 교류 활동을 이어가고 있다.

특히 2024년 기준 매출액 436억 원을 기록한 유망 환경기업으로 폐기물수집운반업 및 폐기물중간처리업을 주력으로 성장세를 이어가고 있다.

