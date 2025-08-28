이전기사
전통민화의 감동과 진수를 담다, 유경란 첫 개인전 '소망의 숨결'

박은 웹승인 2025-08-28 18:03

9월2일부터 9일까지 누벨백미술관에서 열려

image
유경란 작가/사진=누벨백미술관 제공

조상들의 삶에 대한 염원과 지혜가 담긴 민화의 멋이 오늘날까지 어떻게 이어지고 있는지 보여주는 전시회가 열린다. 

민화작가 유경란의 첫 개인전 ‘소망의 숨결’이 다음달 2일부터 9일까지 누벨백미술관에서 개최한다. 

이번 전시에는 한지에 연꽃과 매화, 국화 등 각양각색의 꽃과 봉황, 공작과 학 등 다양한 동물을 그려 풍요와 장수를 기원하는 작품부터 자연의 아름다움과 신선의 세계를 표현한 작품까지 한데 모아 선보인다. 

image
유경란 '겨울밤'/사진=누벨백미술관 제공 

작가는 민화에 현대적 감각을 입혀 전통과 현대의 조화를 보여준다. 벚꽃나무 위에 모여 있는 새들과 둥근 보름달을 그린 ‘겨울밤’은 강렬한 색채 대비와 세밀한 묘사로 풍부한 입체감을 보여준다. 한 폭 한 폭 길상과 평화의 메시지를 생동감 있게 묘사하고, 시대의 사조에 어울리는 창조적 표현을 응용해 유경란표 민화를 감상할 수 있다. 

image
유경란 '해학반도도'/사진=누벨백미술관 제공 

유경란 작가는 민화진흥협회 창립전, 전북전통 민화 회원전, 민화동행회 회원전 등에 참여하며 활발히 작품 활동을 하고 있다.

전주전통공예전국대전 장려상, 전라북도미술대전 우수상 등을 받았다. 

 

