전주시의사회 “전주·완주 상생 통합 지지한다”

전주시의사회가 전주시와 완주군의 상생 통합을 지지하고 나섰다.

전주시의사회는 28일 성명을 통해 “전주·완주 통합은 단순한 행정구역 조정이 아니라 지역 공동체의 상생과 미래 발전을 위한 대전환임을 분명히 인식하고 있다”며 “두 지역이 함께 힘을 모아 더 넓은 가능성을 열어가는 희망의 출발점이 될 것”이라고 밝혔다.

그러면서 “지금의 분산 된 의료 인프라와 인력을 통합적으로 운영할 수 있다면, 응급의료·공공의료·전문의료 서비스가 한 단계 더 발전할 수 있다”며 “통합 이후 시민 모두가 더 나은 의료서비스를 누릴 수 있도록, 의료계의 전문성을 바탕으로 적극 협력하겠다”고 강조했다.

의사회는 또 “‘더 큰 전주, 함께하는 미래’는 우리가 함께 만들어 갈 비전이며, 이는 곧 후세대에 물려줄 가장 값진 유산이 될 것”이라면서 “전주시의사회는 행정, 시민사회, 지역단체와 함께하며, 조화와 소통을 통해 새로운 전주의 비전을 실현하는 데 앞장서겠다”고 했다.

