전북은행, 금융위원회 ‘지역재투자 평가’서 지방은행 1위…금감원장 표창

지역재투자 평가 최우수 등급, 지방은행 중 표창 전북은행 유일

백종일 행장"적극적인 지역재투자 통해 상생 경영 이어가겠다"

전북은행이 금융위원회가 실시한 '2025년 금융회사 지역재투자 평가'에서 최우수 등급을 받아 금융감독원장 표창을 받았다. 전북은행 제공

JB금융그룹 전북은행이 금융위원회가 실시한 ‘2025년 금융회사 지역재투자 평가’에서 지방은행 가운데 최우수 등급을 받아 종합 1위를 차지하며 금융감독원장 표창을 받았다. 제1금융권 지방은행 중 표창을 받은 곳은 전북은행이 유일하다.

금융위원회가 실시하는 ‘지역재투자 평가’는 금융회사가 지역 내 자금공급, 중소기업·서민대출 지원, 금융 인프라 확충, 지역경제 기여 등을 얼마나 충실히 수행했는지를 평가한다. 올해부터는 적극적인 지역경제 기여도를 인정해 표창을 수여하기로 결정해 전북은행이 수상의 영예를 안았다.

전북은행은 2020년 제도가 도입된 이후 매년 최우수 등급을 받아왔다. 올해도 본점 소재지인 전북을 중심으로 높은 자금 공급 실적을 기록해 종합결과 최우수 등급을 받았다.

서민 금융 지원 실적도 두드러진다.

전북은행은 지난해 7524억원을 공급해 은행권 전체 1위를 기록했으며, 올해 상반기에도 6712억원을 지원했다. 소상공인 대환대출 분야에서도 지난해 2682건(687억원)을 신규 지원해 취급 실적 1위를 달성했고 올해는 6월 말 기준 3037건(781억원)을 지원했다.

또한 JB우리캐피탈, JB자산운용 등 계열사 본사를 전주로 이전해 세수와 자금을 지역에 환류시키고 있다. 최근에는 전주에 데이터센터 건립을 추진 중이다. 2028년 완공 시 IT 인력 유입·디지털 금융 산업 확산·일자리 창출 등 지역경제 활성화 효과가 기대된다.

백종일 은행장은 “지역 발전을 위해 지방은행의 역할에 충실했음을 인정받은 것”이라며 “앞으로도 지역과 함께하는 대표 금융기관으로서 적극적인 지역재투자를 통한 상생 경영을 이어가겠다”고 말했다.

