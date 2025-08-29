김제시농산물가공기술활용센터, 첫 수출 쾌거

정성주 시장

김제시 농산물가공기술활용센터가 준공 이후 처음으로 수출의 문을 열며 지역 농산물 가공제품의 글로벌 진출 가능성을 알렸다.

이번 수출의 주인공은 ‘들녘 고사리장아찌’와 ‘들녘 고사리버섯 장아찌’로, 2년 넘는 개발 과정을 거쳐 마침내 상품화에 성공한 제품이다. 해당 제품들은 캐나다 내 유통업체인 ‘Pan Asia Food Company’를 통해 판매된다.

선적일은 9월 1일이며, 이를 기점으로 본격적인 글로벌 유통이 시작될 전망이다.

Pan Asia Food Company는 농심, 삼양, 오뚜기, 샘표 등 한국 식품 브랜드의 제품들을 북미 시장에 공급하며, K-푸드 확산에 기여하고 있는 대표적 유통사다. 이번 김제시의 장아찌 수출 또한 K-푸드의 세계화 흐름에 발맞춘 성과로 주목받고 있다.

이번에 수출하는 제품들은 2년 이상의 연구개발과 농산물가공기술활용센터의 집중 지원을 거쳐 탄생한 결과물이다. 시는 가공시설이 없는 농업인을 위해 시제품 생산, 상품화 지원, 가공 컨설팅 등을 수행하며 농산물 가공 창업의 시행착오를 줄여주는 핵심 거점의 기능을 수행하고 있다.

특히 수출 제품 중 하나인 ‘들녘 고사리장아찌’는 2024년 제22회 전주국제발효식품엑스포에서 ‘전북특별자치도지사상’을 수상하며 제품의 우수성을 입증받은 바 있다.

정성주 시장은 “이번 캐나다 수출은 김제시 농산물을 활용한 첫 글로벌 진출 제품이라는 점에서 특별하다.”며, “K-푸드에 대한 세계적인 관심이 높아지는 지금, 김제시 농산물 가공제품이 세계인의 입맛을 사로잡는 시작점이 되길 바란다.”고 전했다.김제=강현규 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지