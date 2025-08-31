전북개발공사, 익산부송데시앙 100% 계약완료

‘익산부송데시앙’조감도/전북개발공사 제공.

전북개발공사(사장 김대근)가 익산 부송4지구에 선보인 ‘익산부송데시앙’의 전세대가 계약을 마쳤다

31일 전북개발공사에 따르면 이단지는 지하2층 지상 20층, 총 8개동 규모로 조성되며 전용면적 84㎡ 단일면적으로 설계된 총 745가구에 달한다.

전북개발공사는 이번 ‘익산부송데시앙’ 완판이 최근 침체된 지방 분양 시장 속에서 이뤄낸 성과라는 점을 강조했다. 국토교통부 자료에 따르면 올해 상반기 지방 미분양 물량이 4만9,795가구에 달하는 등 시장 전반에 신중한 분위기가 이어지고 있는 상황에서 거둔 쾌거로 평가된다.

전북개발공사가 시행하고 태영건설이 시공하는 민간참여공공주택 ‘익산부송데시앙’은 분양가 상한제가 적용됨에 따라 주변 시세 대비 합리적인 분양가가 책정됐다. 전용 84㎡가 발코니 확장비용을 포함해 3억1,850만원~3억5,510만원선으로, 실수요자들에게 큰 호응을 얻었다.

탁월한 입지여건도 계약 완료에 긍정적인 영향을 미쳤다는 분석이다.

도보권에 궁동초, 영등중, 어양중 등이 위치하고 홈플러스, 롯데마트, CGV, 익산병원, 익산문화체육센터 등 생활편의시설이 인접해 있다. 뿐만 아니라 단지 북측의 자연녹지지역을 비롯해 팔봉근린공원, 익산시민공원 등을 바탕으로 쾌적한 주거환경을 누릴 수 있어 수요자들의 관심을 끌었다.

전북개발공사 김대근사장은 “이번 ‘익산부송데시앙’ 745세대 분양 완료는 어려운 시장 환경 속에서 이룬 값진 성과"라며 "합리적인 분양가와 우수한 입지조건, 그리고 지방공기업으로서 신뢰도가 결합해 이뤄낸 결과다"고 밝혔다.

그러면서 “앞으로도 도민의 주거 안정과 삶의 질 향상을 위해 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

○ 전북개발공사 ‘익산부송데시앙’의 입주는 오는 12월 예정이다.

