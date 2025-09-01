군산서 파크골프 전국 최강자 가린다

제 5회 GTR스크린 파크골프 챔피언십 개최… 총상금 1억 원

군산 GTR 스크린 파크골프 갤러리서 16강·결승전 등 치러져

제 5회 GTR스크린 파크골프 챔피언십 팜플릿.

최근 스포츠 중에서 파크골프가 뜨고 있는 가운데 전국 최강자를 가리기 위한 대회가 펼쳐져 눈길을 끌고 있다.

제 5회 GTR스크린 파크골프 챔피언십이 군산 GTR 스크린 파크골프 갤러리를 비롯해 전국 GTR 파크 매장에서 진행되고 있는 것.

이 대회는 △예선 8월 29~9월 21일 △144강 9월 26~10월 12일 △48강 10월 17~10월 26일 △16강 10월 31일(오프라인) △결승 11월 1일(SBS 방송촬영) △11월 2일 고령자 짝궁 이벤트(오프라인)일정으로 치러진다.

특히 도내 최대 규모 및 최신 시설을 갖춘 군산 GTR 스크린 파크골프 갤러리에서 10월 31일부터 11월 2일까지 2박 3일 동안 16강과 결승전, 고령자 짝궁 이벤트가 펼쳐진다.

이 기간에 선수와 가족 등 대규모의 인원이 군산에 집결하고, 더 나아가 방송촬영까지 진행될 예정이어서 지역 경제 활성화 및 군산 이미지에도 큰 도움이 될 것으로 기대되고 있다.

GTR파크골프는 파크골프 시장을 선도하는 핵심 기업으로, 파크골프 대중화 및 저변확대 등을 위해 이 대회를 마련한 것으로 알려졌다.

1억원의 상금이 걸린 이 대회는 초보자부터 숙련된 골퍼까지 누구나 참여할 수 있으며, 참가비는 3만원이다.

참가자에게는 해치 파크골프공 1개, 18홀 플레이 이용권 4장, 천수당 3병 또는 천수정 1박스(랜덤) 등 푸짐한 상품도 제공된다.

홍용승 GTR파크골프갤러리 전북지사는 “이번 대회 16강부터 결승전까지 군산 스크린 골프파크 매장에서 열리는 만큼 성공적인 대회와 함께 지역 경제에도 기여할 수 있도록 최선을 다 해 준비하겠다”고 전했다.

