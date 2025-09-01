완주 와일드&로컬푸드축제서 “원시시대 체험을”

완주군, 리틀와푸족 참가자 모집

완주군 자료사진

완주군이 제13회 완주 와일드&로컬푸드축제를 앞두고 대표 체험 프로그램인 ‘리틀와푸족’ 참가자를 모집한다.

‘리틀와푸족’은 축제기간(9월26일부터 28일까지) 아이들이 직접 몸으로 체험하며 원시시대의 생활을 경험하도록 한 프로그램. 약 1시간 동안 △뗀석기 만들기 △사냥연습 △움집 만들기 등의 체험이 이어지며, 마지막에는 ‘리틀와푸족 임명식’을 통해 성취감과 즐거움을 동시에 느낄 수 있도록 기획됐다.

군은 이 프로그램 참여를 통해 아이들이 단순한 체험을 넘어 모험심과 도전정신, 협동심을 기르는 기회가 될 것으로 기대하고 있다. 특히, 가족 단위 관람객에게는 아이들과 함께 특별한 추억을 남길 수 있는 시간이 될 전망이다.

축제 현장에서 하루 4회(오전 10시 30분, 오후 1시 30분, 오후 3시, 오후 4시 30분) 진행된다. 회당 40명씩 선착순으로 모집하며, 참가비는 1인당 1만 원이다.

올 완주 와일드앤로컬푸드축제는 ‘완주에서 본능을 깨워라!와일드한 액션, 거침없는 미식여행!’이라는 슬로건으로 3일 동안 고산자연휴양림 일원에서 개최된다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지