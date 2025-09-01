완주-전주통합 찬반단체, 동시 집회로 충돌 우려

찬반 단체, 윤호중 행안부 장관 3일 인재개발원 방문 맞춰 집회 신고

6자 간담회 개최 등 행안부 통합 관련 결정 미루면서 갈등 고조

김관영 전북특별자치도지사가 25일 완주군청을 방문한 가운데 완주-전주 통합 관련 군민과의 대화가 파행되자 유희태 완주군수와 함께 군청을 빠져나가고 있다. 전북일보 자료사진

완주-전주 통합을 둘러싼 찬반 갈등이 윤호중 행정안전부 장관의 전북 방문을 계기로 심화될 전망이다.

완주군에 따르면 3일 행안부 산하 지방자치인재개발원 개원 60주년 기념식에 윤 장관이 참석하는 일정에 맞춰 완주-전주 찬반 단체가 완주군 이서면 혁신도시에 있는 지방자치인재개발원 앞에 각각 집회 신고를 한 상태다.

완주-전주 통합 2036 하계올림픽 유치추진위원회(위원장 김기대)와 완주-전주통합반대대책위원회(선임대표 송병주)는 이날 윤 장관의 방문 시간에 맞춰 각각 160명, 150명이 참여하는 집회를 갖겠다고 완주군에 신고했다.

이날 통합 찬반단체가 집회에 나서는 것은 행정 통합을 관장하는 행안부가 주민투표 권고여부 결정을 내리지 않은 채 미적거리는 상황에서 행안부 장관에게 찬반의 목소리를 높이기 위한 목적으로 보인다.

행안부는 최근 전북지역 정치권과 자치단체장이 함께하는 6자 간담회 개최를 검토하는 것으로 알려졌으나 아직 개최 여부 등 별다른 진전을 이루지 못하는 상황이다.

각자 찬반 집회를 열어온 찬성단체와 반대단체가 이날 같은 자리에서 규모 있는 집회를 하는 것은 이번이 처음이어서 자칫 찬반단체간 마찰과 충돌도 우려되고 있다.

완주군 관계자는 "찬반 양측이 본리된 지역에서 확성기를 사용하지 않고 절제된 집회를 하겠다고 약속했으나 현장에서 감정이 폭발할 가능성도 배제할 수 없어 불미스러운 일이 발생하지 않도록 질서유지에 최선을 다하겠다"고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지