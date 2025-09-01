한글서예를 현대적 감각으로 풀어내다…'청년 시대소리-정음(正音)'

제15회 세계서예전북비엔날레 연계 행사로

10월 26일까지 전주현대미술관서 전시 진행

포스터/사진=세계서예전북비엔날레 제공

전통서예의 정신과 청년 예술가의 창의성이 만나는 특별한 무대가 전주에서 펼쳐진다.

제15회 세계서예전북비엔날레 연계행사로 마련된 ‘청년 시대소리—정음(正音)展’이 10월 26일까지 전주현대미술관에서 열린다.

이번 전시는 만 39세 이하의 청년 서예작가 20명이 참여해 한글서예를 현대적 감각으로 풀어냈다. 회화, 한국화, 미디어 영상 등 다양한 장르의 작가들이 협업해 예술의 무한성과 융복합 미술의 아름다움을 선보인다.

공동작품 전경/사진=세계서예전북비엔날레 제공

전시는 두 가지 주제로 구성됐다. ‘지금, 청년의 소리’라는 제목으로 열리는 첫 번째 전시에서는 전통적인 서예의 필법을 기초로 현대적인 매체의 방식을 결합한 청년 작가들의 실험성과 개성 넘치는 작품을 만날 수 있다.

이어지는 두 번째 전시 ‘내일을 품는 정음(正音)’에서는 서예와 회화, 한국화, 미디어아트 세 분야로 나누어 진행된다. 분야마다 청년 서예작가 5~6명과 타 장르 작가 1명이 팀을 이루어 협업한다.

개별작품 전경/사진=세계서예전북비엔날레 제공

미디어 환경에 익숙한 청년 세대가 서예를 통해 새롭게 표현한 작품들은 서예가 낡은 전통이 아니라 현대적 감성과 연결될 수 있음을 증명하며 관람객에게 색다른 영감을 전달할 예정이다.

세계서예전북비엔날레조직위원회 송하진 위원장은 “이번 전시는 우리 서예의 미래를 이끌 세대들이 한글을 기반으로 전통을 계승하고 동시에 자신만의 창의적 언어를 찾아가는 과정”이라며 “전시를 통해 서예가 특정 세대나 장르의 전유물이 아니라 모든 예술과 소통할 수 있는 살아있는 문화임을 알리고자 한다”라고 밝혔다.

한편, 제15회 세계서예전북비엔날레는 오는 26일부터 한 달 간 한국소리문화의전당 등에서 열린다. 본 행사와 맞물려 열리는 전시인 만큼 전북을 찾는 국내외 관광객들에게 다채로운 볼거리를 제공할 것으로 기대된다.

