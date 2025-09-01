잔디 훼손되면 어쩌나⋯전주성 '드론축구월드컵' 개막식 우려

25일 오후 6시 전주월드컵경기장서 드론축구월드컵 개막…케이팝 가수 초청 공연

올해 초 '잔디 불량'으로 한 차례 곤혹 치러⋯시 "무대 설치 않고 잔디 훼손 최소화"

전주월드컵경기장 전경. 전북현대 홈페이지 제공

오는 9월 말에 열리는 2025 전주드론축구월드컵 개막식이 전주월드컵경기장(전주성) 그라운드에서 진행되는 것으로 알려지면서 잔디 훼손에 대한 우려가 커지고 있다. 전주성은 프로축구 전북현대모터스FC의 홈구장이다.

앞서 전북현대는 지난 3월 아시아축구연맹(AFC) 아시아챔피언스리그 TWO(ACLT) 8강 1차전을 앞두고 잔디 불량 판정을 받았다. 홈구장이 아닌 대체 구장인 용인미르스타디움에서 경기를 치른 바 있어, 특히 잔디 훼손과 관련된 걱정이 큰 상황이다.

현재는 지속적인 잔디 보수·교체를 통해 양호한 상태로 관리되고 있다.

잔디는 선수의 부상 정도나 경기력에 직결되는 핵심 요소다.

하지만 무더위와 집중호우가 기승을 부리고, 겨울 강추위까지 겹치며 전국 축구장 곳곳의 잔디가 심하게 훼손됐다. 대표팀뿐 아니라 프로축구팀 선수들까지 잔디에 불만을 쏟아내며, 잔디는 축구계 최대 화두로 떠올랐다.

전북현대 팬들의 관심이 드론축구월드컵 개막식에 쏠리는 이유다. 전북현대 온라인 커뮤니티에서는 "시즌 중인데 잔디 어떡하냐?", "잔디 걱정된다", "개막식은 광장에서 하는 것 아니었나요?" 등의 걱정을 내비쳤다.

또 "(바로) 홈 경기가 없어서 잔디 복구할 시간은 충분해 다행이다" 등의 의견도 있었다. 개막식 이후 전주성에서 치러질 경기는 약 3주 뒤인 10월 18일 수원FC전과 스플릿 라운드 2경기를 포함해 세 경기만 남아 있는 상황이다.

전주시는 잔디 보호에 중점을 두고 개막식을 준비하고 있는 것으로 확인됐다.

팬들의 우려가 가장 큰 무대 설치는 그라운드 잔디 보호를 위해 하지 않기로 했다. 관중은 기존 경기장 관중석에서만 관람하고, 그라운드는 참가 선수단과 초대 가수 4팀(케이팝 3·트로트 1팀) 등만 밟는다. 예상 관중은 약 2만 명이다.

전주시 관계자는 "그라운드 잔디 훼손 문제가 있어 전주시설관리공단과 협의해서 무대는 설치하지 않기로 했다"며 "참가 선수단과 초대 가수도 운동화를 착용하는 등 최대한 잔디를 훼손하지 않는 방향으로 진행할 계획이다"고 말했다.

한편 올해 처음으로 개최되는 2025 전주드론축구월드컵 개막식은 오는 25일 오후 6시에 열리며, 대회는 28일까지 이어진다.

