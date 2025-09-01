전북교육감 후보 ‘윤곽’…모두 진보성향 후보 7명 대결 양상

이남호 원장, 전북연구원장 사직 교육감 출마 본격 행보

김윤태, 노병섭, 오준영, 유성동, 황호진, 천호성 등 잰걸음

보수 성향 후보들 없고 진보와 중도진보 성향으로 분류돼

2026년 6월 3일 치러질 전북특별자치도교육감 선거를 앞두고 후보군 윤곽이 드러났다.

1일 이남호 전북연구원 원장이 임기를 1년여 앞두고 조기 퇴임했다. 그간 전북특별자치도 산하 전북연구원장으로 재직하며, 선거 준비에 제약을 겪어온 이남호 원장이 공직의 옷을 벗고 내년 교육감 선거 출마를 사실상 공식화한 것이다.

이남호 원장의 출마 확정과 함께 전북교육감 선거는 7파전으로 치러질 양상이다. 후보군(가나다라 순)은 김윤태 우석대학교 인지과학연구소장, 노병섭 새길을 여는 참교육포럼 대표, 오준영 전북교총 회장, 유성동 좋은교육시민연대 대표, 황호진 전 전북교육청 부교육감, 천호성 전주교대 교수 등 7명이다.

정재석 전북교사노조 위원장도 출마를 고려했으나, 교사노조연맹 회장 출마로 선회했다. 다만 이경한 전주교대 교수의 출마 여부도 변수로 떠오르고 있다.

이들 7명 후보들은 물밑에서 자신들을 알기기 위한 다양한 계획을 진행하고 있다. 이들 7명 모두 진보나 중도진보 성향으로 분류되고 있으며, 보수는 없다.

이들 가운데 교사 출신 후보군은 노병섭, 오준영, 유성동 등 3명이, 대학교수 출신 후보군은 이남호, 김윤태, 천호성 등 3명, 황호진 후보는 교육부 출신이다.

후보군이 다수인 가운데 이번 전북교육감 선거의 관건과 쟁점은 후보간 단일화 여부다. 벌써부터 단일화를 위한 일부 후보들의 움직임이 감지되고 있다.

전북 일부 시민사회단체는 오는 4일 ‘2026 전북 민주진보교육감 후보 추대 방안 마련을 위한 전북 시민사회단체 간담회’를 가질 예정이다.

단체는 민노총 전북본부와 전농전북도연맹, 전북교육연대, 전북개헌운동본부 등이며, 이들은 전북 민주진보교육감 후보 추대 방안을 논의할 계획이다.

일각에서는 노동조합과 농민단체가 왜 교육감 선거에 관여하려 하느냐는 목소리도 나온다.

이들 단체들에 따라 단일화가 진행된다면 단일화 대상 후보는 노병섭, 천호성이 될 것으로 보인다. 지난 2022년 전북교육감 선거에서는 전교조가 내세운 후보였던 당시 이항근 후보와 천호성 교수가 단일화를 놓고 경쟁을 벌였지만 최종 천호성 후보가 승리해 민주진보 단일후보로 나선 사례가 있다.

