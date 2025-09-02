군산시, 새만금 RE100 산단 조기 지정 공식 건의

강임준 시장, 산업통사자원부 방문⋯타당성 설명

군산시청 전경.

군산시가 정부에 새만금 RE100 산단 조기 지정를 공식 건의했다.

강임준 군산시장은 2일 정부세종청사를 방문해 김호철 산업통상자원부 지역경제정책관 등 중앙부처 주요 인사를 만나 지역 핵심 현안 사업인 ‘새만금 RE100 산단’ 지정을 건의했다.

이번 방문은 새 정부의 국정 목표인 지역균형발전과 혁신성장에 발맞춰 새만금·군산권의 미래 성장동력 확보와 탄소중립 산업생태계 조성을 위한 전략적 차원에서 추진됐다.

시에 따르면 새만금은 이미 2022년 7월 7일 국내 최초 ‘스마트그린 국가시범산단’으로 지정된 전례가 있어 정부 정책의 상징성과 일관성을 보장할 수 있는 최적지라는 평가를 받고 있다.

스마트그린산단 지정 당시 기업들은 새만금이 곧 RE100 산단으로 이어질 것으로 기대하며 투자와 입주를 준비했으나 재생에너지 사업이 지연으로 기투자 기업이 어려움을 겪고 있고 대기 중인 세계 유수 기업들도 불확실성을 호소하는 상황이다.

시는 이러한 현실을 감안할 때 새만금의 RE100 산단 지정이 반드시 필요하다고 주장했다.

시는 타 지역도 재생에너지 인프라는 보유하고 있으나 ‘스마트그린 산단 1호’라는 상징성과 기투자 기업 보호, 글로벌 투자 경쟁력 확보 측면에서 새만금이 우선 지정되어야 한다는 논리를 펼치고 있다.

특히 새만금 산업단지는 7GW 규모 재생에너지 인프라를 기반으로 전력 수요에 민감한 글로벌 RE100 참여 기업 유치에 유리하다.

여기에 항만·공항·철도를 연계한 트라이포트 물류체계를 갖추고 있어 첨단 제조업과 데이터센터 등 대규모 전력 소비 기업의 입지 조건도 충족한다.

이번 건의를 통해 시는 새만금 RE100 산단 지정이 지역 현안을 넘어 국가 탄소중립 전략과 균형발전의 핵심 거점으로 이어질 것임을 강조했다.

강임준 시장은 “새만금은 국가가 약속한 스마트그린 1호 산단”이라며 “이제 RE100 산단 지정으로 그 약속을 실현해야 할 때”라고 말했다.

이어 “기업들이 안심하고 투자할 수 있도록 정부의 적극적인 지원을 기대한다”고 밝혔다.

