전주 아중도서관, 탄소중립 건물로 9일 재개관

9일 재개관하는 아중도서관 /전주시

전주 아중도서관이 탄소중립 건물로 재탄생해 시민 품으로 되돌아온다.

박남미 전주시 도서관평생학습본부장은 2일 브리핑을 열고 “아중도서관이 국토교통부의 ‘공공건축물 그린리모델링’ 지원사업을 통해 리모델링을 마치고 오는 9일 재개관한다”고 밝혔다.

그린리모델링은 노후 공공건축물의 에너지 성능을 개선하고, 탄소중립 사회로 나아가기 위한 정부 정책의 일환으로 진행됐다.

이로써 아중도서관은 △건물 단열 성능 강화 △노후 창호 교체 △폐열 회수 환기장치 설치 △고효율 냉난방장치 도입 △태양광 발전 설비 구축 등이 개선됐다.

시는 또 이용자가 많은 1층 로비와 3층 열람실은 시설 노후화를 고려해 추가 인테리어 공사를 진행했다.

아중도서관은 재개관 이후 어린이특화도서관답게 임신부와 영아 가정을 위한 ‘다독다독 책육아 도서배달 서비스’와 어린이를 위한 도서관 견학·그림책놀이·어린이문학 작가와의 만남 등을 운영할 계획이다.

이와 함께 오는 10월과 11월에는 문화가 있는 날과 연계해 성인과 청년층을 위한 예술 인문학 프로그램 등 다양한 독서 문화 프로그램을 운영할 예정이다.

박남미 본부장은 “아중도서관이 그린리모델링을 통해 환경을 지키는 동시에 시민의 삶의 질을 높이는 공간으로 거듭나게 됐다”면서 “앞으로도 탄소중립 도시 전주를 대표하는 친환경 도서관으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

