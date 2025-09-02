군산해수청, 고창 구시포항 준설토 투기장 축조 공사 시작

창 구시포항 준설토 투기장 조감도/사진제공=군산해수청

군산지방해양수산청은 고창 구시포항 준설토 투기장 축조공사를 시작했다고 2일 밝혔다.

이 사업은 구시포항 내 준설토 수용과 어항 부지의 효율적인 이용성 증대를 위해 추진됐다.

군산해수청은 올해부터 2029년까지 국비 364억 원을 투입해 호안 455.5m(외측호안 385m‧내측호안 70.5m)를 건설할 계획이다.

투기장이 완공되면 약 3만㎥ 규모의 준설토 처리가 가능하게 되며, 준설토 수용 이후에는 9162㎡ 면적을 어항부지로 전환해 활용할 수 있다.

류승규 군산해양수산청장은 "준설토 투기장 조성 공사를 통해 항 내 준설과 수심 확보는 물론 향후 어항 부지 활용 등으로 어민 안전과 지역경제 활성화가 기대된다"며 "안전사고가 발생하지 않도록 사업관리에 만전을 기하겠다"고 말했다.

