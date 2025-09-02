농촌지역 학생 교통지원서비스 ‘임실에듀라이딩’ 확대

전북특별자치도임실교육지원청(교육장 유효선)은 2일 농촌지역 학생들의 교육 불평등을 해소하고 학습권을 보장하기 위해 운영 중인 학생 교통지원서비스 ‘임실에듀라이딩’을 하반기부터 확대 운영한다고 밝혔다.

임실에듀라이딩은 면단위 및 원거리 지역에 거주하는 초·중학생들이 교육지원청과 도서관 등에서 진행하는 다양한 교육 프로그램에 원활히 참여할 수 있도록 차량(택시·버스)을 지원하는 서비스다.

확대 운영을 통해 △교육 프로그램에 참여할 수 있도록 교통편의(택시, 전세버스 등) 제공 △기존 면지역 초·중학생 대상에서 읍지역 초·중학생까지 지원 대상 확대 △현장체험학습 차량 지원: 소규모 학교가 연합으로 운영하는 체험학습이나 학부모 동행 프로그램 등에 임차차량 지원 △운동부 학생 통학 지원: 늦은 시간 훈련을 마친 학생 선수에게 ‘에듀라이딩 택시’ 제공으로 안정적인 훈련 여건 조성 등이 지원된다.

또 △현장체험학습 사전답사 차량 지원: 현장체험학습의 안전성 검토를 위한 공무 수행 사전답사 차량(택시 등) 지원으로 교원 자가운전 부담 경감 △지원 기관 확대: 영어체험학습센터 방학중 캠프 등 다양한 프로그램이 실시된다.

유효선 교육장은 “임실에듀라이딩 확대 운영으로 농촌지역 학생들이 교통 문제로 인한 교육 소외가 없도록 하겠다”며 “앞으로도 현장 의견을 반영한 맞춤형 지원 모델을 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

