익산시·코스트코, 전국 최초 지역 맞춤형 ‘상생’ 협약 체결

대규모점포 등록 전 상생 협약 체결은 전국 최초

대형 유통기업과 지역경제 동반성장 모델 제시

2일 익산시청 대회의실에서 코스트코 익산 입점 상생 협력 업무협약식이 진행되고 있다. 왼쪽부터 김경진 익산시의회 의장, 한병도 국회의원, 정헌율 익산시장, 송혜숙 범창산업 대표, 조민수 코그트코코리아 대표/사진 제공=익산시

익산시가 코스트코코리아와 지역 맞춤형 상생 협력 업무협약을 체결하며 대형 유통기업과 지역사회 간 협력의 새로운 모델을 마련했다.

조민수 코스트코코리아 대표와 정헌율 익산시장, 김경진 익산시의회 의장, 한병도 국회의원, 송혜숙 범창산업 대표 등은 2일 시청 대회의실에서 상생 업무협약을 맺고 지역과 함께하는 유통 협력 체계 구축에 뜻을 모았다.

이번 협약은 코스트코가 대규모점포 등록 전에 지방자치단체 및 지역 정치권과 공식적으로 상생 협약을 맺는 전국 첫 사례이며, 시가 주도한 지역 맞춤형 협력 모델로 주목받고 있다.

협약에 따라 코스트코와 토지주인 범창산업은 시설 준공과 개점 준비를 차질 없이 진행하고, 시와 의회는 행정절차의 신속 이행 및 지원에 나서기로 했다.

특히 이들은 지역 소상공인과의 동반 성장을 위한 협력 체계 구축, 지역경제 기여 확대, 실질적인 상생 성과 창출에도 공동 대응하기로 했다.

시는 이번 협약이 대형 유통기업과의 협력 기반을 강화하고 지역경제와 유통 생태계가 함께 성장할 수 있는 새로운 협력 모델을 전국에 확산시키는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

조민수 코스트코코리아 대표는 “익산은 호남권 중심 도시로 성장 잠재력이 높다”며 “이번 협약을 계기로 지역사회와의 신뢰와 상생을 최우선 가치로 두고 지역 발전에 기여하겠다”고 말했다.

정헌율 시장은 “상생에 나서준 코스트코와 적극적으로 지원해 주신 지역 정치권에 감사드린다”며 “지역과 기업이 함께 성장하는 토대를 마련한 만큼 지역경제 활성화와 시민 편익 증진을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

김경진 의장은 “우려를 극복하고 지역에 가져올 이점을 극대화하는 것이 앞으로 우리 의회와 시가 함께 풀어 나가야 할 과제”라며 “오늘 업무협약이 지역 발전과 상생이라는 두 마리 토끼를 잡는 첫 단추가 되길 바란다”고 말했다.

한병도 의원은 “코스트코 익산점 개점이 지역경제 활성화와 일자리 창출에 크게 기여할 것으로 기대된다”며 “국회 차원의 제도적 지원을 통해 상생 협력이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 적극 노력하겠다”고 말했다.

