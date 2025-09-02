“전주시는 해고 청소 노동자 8명 복직시켜라”

대책위, 전주시 사과·직접 고용 요구

전주시 민간위탁 해고 청소노동자 원직 복직을 위한 대책위원회가 2일 전주시청에서 해고 청소 노동자의 복직을 요구하는 기자회견을 하고 있다. 강정원 기자

전주지역 쓰레기 수집과 운반 업무를 권역화하는 과정에서 해고됐던 민간위탁 청소 노동자 8명이 복직을 요구하고 나섰다.

전주시 민간위탁 해고 청소 노동자 원직 복직을 위한 대책위원회는 2일 전주시청에서 기자회견을 열고 “지난해 전주시가 청소노동 권역화를 추진하면서 노동자들의 동의 없이 강제 전직을 결정했고, 이를 거부한 8명의 청소 노동자들이 해고됐다”고 밝혔다.

대책위는 “집단 해고 사태의 본질은 전주시가 용역회사 소속 노동자들의 자주적 결정권을 침해하고, 이에 저항하는 노동자들을 행정 권력을 앞세워 굴복시킨 보복 행위”라면서 “민간위탁 청소 노동자들은 해고나 불법적 전직 등에 노출돼 있다”며 전주시에 직접 고용을 요구했다.

이에 대해 전주시는 “지난해 청소 대행 용역 입찰 때 공고문이나 계약조건을 통해 고용승계될 수 있도록 보장했으나 해당 노동자와의 이견으로 거부됐다”면서 “기존 업체에 해고를 지시하지 않았다”고 밝혔다.

