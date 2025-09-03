군산지역 온열질환 급증⋯119구급대 출동 건수 21% 증가

지난 5월부터 8월 말까지 이어진 폭염으로 군산지역 온열질환 환자 신고가 크게 늘어난 것으로 나타났다./사진제공=군산소방서

군산소방서는 지난 5월부터 8월 말까지 이어진 폭염으로 온열질환 환자 신고가 크게 늘면서 119구급대 출동 건수가 전년도 같은 기간 대비 21% 증가했다고 3일 밝혔다.

이번 폭염은 기록적인 고온과 높은 습도가 겹치며 온열질환 발생을 급증시킨 주요 원인으로 분석됐다.

군산소방서 온열질환 구급 통계에 따르면 전체 환자의 70%가 도로·공장 등 실외에서 발생했으며 연령대별로는 60대 이상 고령자가 46%를 차지했다.

이에 따라 고령층을 대상으로 한 맞춤형 폭염 대비 대책이 절실하다는 지적이 나온다.

환자 발생 시간대는 한낮인 오후 12시부터 4시 사이가 전체의 49%를 차지했다. 이 때문에 군산소방서는 이 시간대 구급 자원을 집중 배치하고, 예방 홍보를 강화하고 있다.

또한 소방서는 구급대에 얼음조끼‧휴대용 선풍기‧이온음료 등 폭염 대응 장비를 추가 보급했으며, 시민 대상 폭염질환 예방 캠페인도 적극 전개하고 있다.

김현철 군산소방서장은 “이번 폭염은 단순한 계절 현상이 아닌 시민 건강에 대한 심각한 경고”라며 “군산소방서는 신속한 대응으로 시민 안전을 지키는 한편 시민 여러분도 예방 수칙을 철저히 지켜주시길 바란다”고 강조했다.​

