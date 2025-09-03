정읍 북부노인복지관 시설개선 착공…연내 준공 목표

정읍시 북부노인복지관 증축공사(오른쪽 부분)가 착공되어 연말까지 준공될 예정이다. 사진제공=정읍시

정읍시가 북부권 어르신들의 여가와 복지 향상을 위해 북부노인복지관 시설개선에 본격 나섰다.

2009년 개관한 북부노인복지관은 신태인, 이평, 감곡, 태인, 정우 등 정읍 북부권 5개 읍·면 어르신을 대상으로 평생교육, 건강증진 프로그램과 여가활동 환경을 제공하며 지역 어르신들의 삶의 질 향상에 기여하고 있다.

시 노인장애인과에 따르면 특별교부세 4억원을 포함한 총 11억원의 예산을 확보해 협소했던 경로식당과 프로그램실 등 연면적 268㎡ 규모로 증축하여 연내 완공할 계획이다.

앞서 시는 복지관 위생시설 부족 문제를 해결하기 위해 지난 5월 시비 1억 4000만원을 투입, 외부 화장실을 새로 증축해 어르신들의 불편을 해소했다.

이학수 시장은 “어르신들이 보다 편리하고 안전하게 이용할 수 있는 쾌적한 환경을 만들고, 다양한 프로그램을 제공해 여가복지 향상에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

