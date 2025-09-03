익산형 맞춤형 보육 지원, 출산율 반등 신호탄

2024년 합계출산율 0.76명으로 전년 대비 8.5% 상승…전국 평균 상승률 상회

임신 준비부터 출산, 양육까지 전 생애주기 아우르는 촘촘한 맞춤형 지원 주효

익산시 아이돌봄서비스/사진 제공=익산시

임신 준비부터 출산, 양육까지 전 생애주기를 아우르는 익산시의 촘촘한 맞춤형 지원이 출산율 반등의 신호탄이 되고 있다.

3일 익산시보건소 브리핑에 따르면, 지난해 시의 합계출산율은 0.76명으로 전년도 0.70명 대비 8.5% 증가했다.

이는 전국 평균 상승률 4.1%과 전북 평균 상승률 3.8%을 상회하는 수치로, 익산형 출산·양육 지원 정책이 효과를 보이기 시작했다는 평가다.

시는 출산율 반등을 지방 소멸 극복의 핵심 지표로 보고, 체감도 높은 정책을 중심으로 시민 만족도를 끌어올려 출산 친화도시 기반을 더욱 강화해 나간다는 방침이다.

시는 올해 건강관리비·산후회복·육아용품 지원 등 임신-출산-양육 패키지를 통해 도내 최대 수준의 복지 혜택을 제공하고 있다.

임산부 280 건강관리비 지원사업은 도내 최초로 2010년부터 시행 중인 자체 사업으로, 임신 1회당 40만 원을 지원한다. 올해는 785명 규모로 진행된다.

산후건강관리 지원사업은 출산 1년 이내 산모가 지정 요양기관에서 치료받을 경우 최대 20만 원을 지원하는 제도다. 2019년부터 시작해 2024년까지 3897명의 산모가 혜택을 받았다.

산모·신생아 건강관리 지원 확대사업은 건강관리사를 출산 가정에 파견해 산모 회복과 신생아 돌봄을 지원하는 사업으로, 본인부담금의 90%를 시에서 지원한다.

또 임산부 대상 건강관리 교실을 연 20회 운영해 산전·산후 교육, 모유 수유·태교법, 신생아 이해 등 실질적인 정보를 제공한다.

영유아를 위한 육아 필수재 지원도 시의 특화된 지원 정책이다.

저소득층 기저귀·조제분유 지원사업은 중위소득 100% 이하 가구의 만 2세 미만 영아를 대상으로 기저귀 월 9만 원과 조제분유 월 11만 원을 최대 24개월간 지원한다. 현재 460명의 아동이 지원 대상이다. 이 사업은 도내에서 익산·전주·임실 등 3개 시군만 운영 중이며, 이 중에서도 시의 예산 규모는 4억 9600만 원으로 도내 최대다.

시는 앞으로도 임신·출산·전반에 걸쳐 실질적 체감이 가능한 정책을 지속 확대해 나갈 계획이다.

이진윤 익산시보건소장이 3일 브리핑에서 임신 준비부터 출산, 양육까지 전 생애주기를 아우르는 촘촘한 맞춤형 지원 정책을 설명하고 있다./사진=송승욱 기자

이진윤 보건소장은 “청년 세대가 결혼, 임신, 출산, 양육을 행복한 선택으로 인식할 수 있도록 시가 든든한 지원군이 되겠다”며 “아이 키우기 좋은 도시 익산을 만들기 위한 노력을 멈추지 않겠다”고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지