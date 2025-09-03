윤호중 행안부 장관, 익산 부송4지구 통학로 안전점검

대단위 아파트 입주로 교통량 급증 예상…어린이 안전대책 시급

정헌율 시장, 도로선형 개선·관리 사각 해소 위한 국비 지원 건의

윤호중 행정안전부 장관이 3일 익산 부송4지구 인근 궁동초등학교에서 어린이 통학로 안전관리 현황을 살펴보고 있다./사진=송승욱 기자

정헌율 익산시장이 3일 익산을 찾은 윤호중 행정안전부 장관에게 부송4지구 통학로 안전 확보를 위한 국비 지원을 건의했다.

이날 윤 장관은 초등학교 개학기 위해요소 안전점검·단속 일환으로 익산 궁동초등학교 일원에서 통학로 교통안전 점검, 어린이 기호식품 판매업소 점검 등 현장 행정을 펼쳤다.

부송4지구에는 올해 12월과 내년 12월 두 차례에 걸쳐 대단위 아파트 입주가 예정돼 있다. 이에 따라 교통량이 급격히 늘고 특히 대형 차량 통행도 증가할 것으로 예상되면서, 인근 초등학교 학생들의 보행 안전에 대한 우려가 커지고 있다.

이에 정 시장은 아이들의 안전한 등하굣길을 위한 도로선형 개선 및 이를 통한 관리 사각지대 해소, 안전 위협 요소 사전 차단 등의 필요성을 강조하며, 국비 지원을 요청했다.

윤 장관은 공사장 주변 통학로 안전관리부터 무인 판매점과 문구점 등 주변 점포의 제품 안전성, 불법 광고물까지 유해환경 요소 전반을 꼼꼼히 확인하면서 시의 건의 사항을 청취하고 관련 지원 방안을 논의했다.

정 시장은 “부송4지구 아파트 입주로 교통량이 크게 늘어나면 어린이 안전이 위협받을 수 있다”며 “국비 확보를 통해 통학로 구조를 개선하고, 모든 아이들이 안심하고 다닐 수 있는 안전도시 익산을 만들겠다”고 말했다.

한편 행정안전부는 지난달 25일부터 오는 26일까지 전국 6300여 개 초등학교 인근에서 민·관 합동 위해요소 점검을 실시하고 있으며, 시는 같은 기간 지역 초등학교 60여 곳을 자체 점검할 예정이다.

