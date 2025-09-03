李대통령, 11일 '취임 100일 기자회견'…"미래 위한 성장" 슬로건

이규연 홍보소통수석이 31일 용산 대통령실에서 이재명 대통령의 국정 관련 브리핑을 하고 있다. /연합뉴스 제공

이재명 대통령이 오는 11일 정부 출범 100일을 기념하는 기자회견을 갖는다.

이규연 대통령실 홍보소통수석은 3일 브리핑에서 이같은 내용을 발표했다.

11일은 6·4 대선이 실시된 지 100일째 되는 날로, 지난 7월 3일 취임 한 달 기자회견을 진행한 이후 두 번째 회견이다.

이번 회견의 슬로건은 '회복을 위한 100일, 미래를 위한 성장'이며, 90분간 민생 경제·정치 외교 안보·사회 문화 등 세 분야에 걸쳐 150여명의 내외신 기자와 질의응답을 하는 방식으로 진행된다.

이 수석은 "이 대통령은 이번 회견에서 미래 성장을 위한 정부의 국정 방향을 설명할 계획"이라고 전했다.

