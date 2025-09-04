익산 헌혈왕 송태규, 400회 대기록 달성

지난 24년 동안 꾸준히 생명 나눔 실천…단순한 기록 넘어 삶의 방식

아들·딸·며느리·사위 등 온 가족 동참해 800회 목전…헌혈 명문가 귀감

익산의 헌혈왕 송태규 씨가 지난 2일 400회 헌혈을 달성한 후 가족들과 함께 기념사진을 찍고 있다./사진 제공=송태규 씨

익산의 헌혈왕 송태규 씨가 지난 2일 400회 헌혈을 하고 있다./사진 제공=송태규 씨

익산의 헌혈왕 송태규(63) 씨가 400회 헌혈을 달성했다.

시로 헌혈의 가치를 전파하고 철인3종으로 건강을 지키며 24년 만에 거둔 대기록이다.

전북특별자치도혈액원 헌혈 홍보위원으로 활동 중인 그는 지난 2일 400번째 헌혈을 마쳤다.

그의 첫 헌혈은 지난 2001년 5월 16일, 고등학교 교사로 재직하며 제자들과 함께 헌혈대에 올랐을 때였다. 내 건강이 누군가의 생명을 살리는데 쓰일 수 있다면 좋겠다는 마음으로 시작한 작은 실천은 어느새 인생의 빼놓을 수 없는 일상이 됐다.

긴 세월 동안 한 달도 거르지 않은 헌혈은 그에게 단순한 기록이 아니라 삶의 방식이 됐고, 그 진심은 고스란히 가족들에게 전해져 헌혈 명문가란 수식어가 붙게 됐다.

현재 아들 송호선 씨는 헌혈 200회를 눈앞에 두고 있고 딸 송하늘 씨는 140여 회를 기록했다. 며느리 모슬아 씨 역시 40회 이상, 사위 나현식 씨도 10여 차례 동참하면서 가족 직계만 합쳐 800회를 바라보고 있다.

송 씨와 그의 아들은 철인3종 경기를 통해 몸을 단련하며 건강을 관리하고 있다. 헌혈을 꾸준히 이어가기 위해서는 무엇보다 건강이 뒷받침돼야 하기 때문이다.

시인이며 수필가인 송 씨는 헌혈을 단순히 실천하는 것에 그치지 않고 문화적 메시지로 확산하는데도 앞장서고 있다. ‘헌혈, 정전되는 당신을 밝히는 스위치’라는 시를 통해 ‘누군가에게는 생명이 꺼져가는 순간, 작은 헌혈이 불빛이 된다’는 메시지를 전하는 등 헌혈의 가치를 전하며 잔잔한 감동을 주고 있다.

송 씨는 “헌혈은 특별한 일이 아니라 누구나 할 수 있는 가장 따뜻한 나눔”이라며 “헌혈은 저 혼자만의 기록이 아니라 가족이 함께 만들어가는 길이라 더 의미가 깊다”고 소감을 밝혔다.

강진석 전북특별자치도혈액원장은 “아버지의 헌혈을 시작으로 아들, 딸, 며느리, 사위까지 온 가족이 생명 나눔의 대장정에 함께하는 모습은 헌혈 역사에서도 매우 특별한 사례로 남을 것”이라며 “이들의 헌신은 전국적으로 귀감이 돼 헌혈 참여 확산에 큰 힘이 되고 있다”고 전했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지