이전기사
전북일보로고

익산 헌혈왕 송태규, 400회 대기록 달성
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-09-04 13:58 (Thu)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 지역 chevron_right 익산
자체기사

익산 헌혈왕 송태규, 400회 대기록 달성

송승욱 웹승인 2025-09-04 11:02 수정 2025-09-04 11:02

지난 24년 동안 꾸준히 생명 나눔 실천…단순한 기록 넘어 삶의 방식
아들·딸·며느리·사위 등 온 가족 동참해 800회 목전…헌혈 명문가 귀감

image
익산의 헌혈왕 송태규 씨가 지난 2일 400회 헌혈을 달성한 후 가족들과 함께 기념사진을 찍고 있다./사진 제공=송태규 씨
image
익산의 헌혈왕 송태규 씨가 지난 2일 400회 헌혈을 하고 있다./사진 제공=송태규 씨

익산의 헌혈왕 송태규(63) 씨가 400회 헌혈을 달성했다.

시로 헌혈의 가치를 전파하고 철인3종으로 건강을 지키며 24년 만에 거둔 대기록이다.

전북특별자치도혈액원 헌혈 홍보위원으로 활동 중인 그는 지난 2일 400번째 헌혈을 마쳤다.

그의 첫 헌혈은 지난 2001년 5월 16일, 고등학교 교사로 재직하며 제자들과 함께 헌혈대에 올랐을 때였다. 내 건강이 누군가의 생명을 살리는데 쓰일 수 있다면 좋겠다는 마음으로 시작한 작은 실천은 어느새 인생의 빼놓을 수 없는 일상이 됐다.

긴 세월 동안 한 달도 거르지 않은 헌혈은 그에게 단순한 기록이 아니라 삶의 방식이 됐고, 그 진심은 고스란히 가족들에게 전해져 헌혈 명문가란 수식어가 붙게 됐다.

현재 아들 송호선 씨는 헌혈 200회를 눈앞에 두고 있고 딸 송하늘 씨는 140여 회를 기록했다. 며느리 모슬아 씨 역시 40회 이상, 사위 나현식 씨도 10여 차례 동참하면서 가족 직계만 합쳐 800회를 바라보고 있다.

송 씨와 그의 아들은 철인3종 경기를 통해 몸을 단련하며 건강을 관리하고 있다. 헌혈을 꾸준히 이어가기 위해서는 무엇보다 건강이 뒷받침돼야 하기 때문이다.

시인이며 수필가인 송 씨는 헌혈을 단순히 실천하는 것에 그치지 않고 문화적 메시지로 확산하는데도 앞장서고 있다. ‘헌혈, 정전되는 당신을 밝히는 스위치’라는 시를 통해 ‘누군가에게는 생명이 꺼져가는 순간, 작은 헌혈이 불빛이 된다’는 메시지를 전하는 등 헌혈의 가치를 전하며 잔잔한 감동을 주고 있다.

송 씨는 “헌혈은 특별한 일이 아니라 누구나 할 수 있는 가장 따뜻한 나눔”이라며 “헌혈은 저 혼자만의 기록이 아니라 가족이 함께 만들어가는 길이라 더 의미가 깊다”고 소감을 밝혔다.

강진석 전북특별자치도혈액원장은 “아버지의 헌혈을 시작으로 아들, 딸, 며느리, 사위까지 온 가족이 생명 나눔의 대장정에 함께하는 모습은 헌혈 역사에서도 매우 특별한 사례로 남을 것”이라며 “이들의 헌신은 전국적으로 귀감이 돼 헌혈 참여 확산에 큰 힘이 되고 있다”고 전했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#익산 #헌혈왕 #송태규 #400회 달성 #24년 만 #매달 꾸준히 #생명 나눔 실천 #헌혈 명문가 #직계 가족 800회 #시인 #수필가 #철인3종 #삶의 방식 #진심 #문화적 메시지 #전북특별자치도혈액원
송승욱 ssw791221@naver.com
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 지역뉴스
지역섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr