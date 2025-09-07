군산 294㎜∙익산 252㎜ '물폭탄'…전북지역 곳곳 피해 잇따라

대피하고 무너지고…밤 사이 폭우로 침수 등 피해 199건

폭우에 선로 침수…전라선 익산-전주 구간 열차 운행 중단

침수된 도로 현장 조치 중인 소방대원들. 전북소방본부

밤새 전북 지역에 많은 양의 비가 쏟아지면서 관련 피해가 속출하고 있다.

7일 전주기상지청 등에 따르면 지난 6일 밤부터 이날 오전까지 전북특별자치도에는 50㎜에서 200㎜의 비가 내렸다. 서해안 일부 지역에는 250㎜ 이상의 비가 온 것으로도 파악됐다.

누적 강수량은 군산 294.4㎜, 익산 252.0㎜, 김제 178.5㎜, 전주 167.5㎜, 완주 141㎜, 진안 주천 109.5㎜, 임실 신덕 74㎜ 등이다.

특히 군산은 시간당 152.2㎜의 폭우가 쏟아지면서 기존 1시간 최다 강수량 극값(131.7㎜)을 갱신한 것으로 조사됐다.

이날 오전 7시 기준으로 군산, 익산, 전주, 완주, 김제, 진안, 부안, 임실, 정읍, 순창에는 호우경보가 발효됐다. 남원, 장수, 고창, 무주에는 호우주의보가 내려진 상태다.

이렇듯 짧은 시간에 폭우가 내리면서 도내 호우 피해도 잇따라 발생했다.

거주자를 구조 중인 소방대원들. 전북소방본부

이날 오전 6시 30분께 전주시 완산구의 한 주택 1층이 침수돼 건물 2층에 거주자 2명이 고립됐다. 출동한 소방본부는 구조대상자 2명을 구조하고 대피시켰다.

군산시 송풍동 침수 피해 지역 주민들을 대피시키고 있는 소방대원들. 전북소방본부

앞서 이날 오전 2시께 군산시 송풍동이 침수돼 마을 주민 6명이 인근 경로당으로 대피했다.

전북소방본부는 이 같은 건물 침수, 낙석, 나무 제거 등 총 199건의 안전 조치를 진행했다.

이 밖에도 선로 침수로 전라선(익산∼전주) 열차 운행이 중지됐고, 김제시 5개 읍면의 통신이 끊겼다가 복구됐다.

또한 전북도에 따르면 이번 폭우로 인해 전주, 군산, 익산 등 7개 시군의 23개 하천 산책로를 비롯해 10개 국립공원의 탐방로 140개가 통제됐다.

기상지청 관계자는 “짧은 시간에 강한 강수가 내리면서 계곡과 하천의 물이 갑자기 불어날 수 있으니 접근과 야영을 자제해 달라”며 “하수도와 우수관, 배수구 등에서 물이 역류할 가능성에 대비해 달라”고 당부했다.

그러면서 “같은 지역 내에서도 강수량의 차이가 크겠으니 최신 기상정보를 참고해달라”고 덧붙였다.

