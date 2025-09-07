전국이 반한 ‘익산 고구마’ 축제·관광·미식 콘텐츠로 재탄생

다양한 체험형 먹거리와 미식 전시에 합창 열차까지 어우러진 융합형 콘텐츠

지역 특산물 중심으로 미식·예술·철도 조화롭게 연결…체계적 브랜드화 방침

6일 익산 삼기농협 하나로마트 일원에서 열린 제1회 익산 고구마(순) 축제에서 주요 내빈들이 축하 퍼포먼스를 하고 있다./사진 제공=익산시

6일 익산 삼기농협 하나로마트 일원에서 열린 제1회 익산 고구마(순) 축제에서 관광객들이 고구마 캐기 체험을 하고 있다./사진 제공=익산시

익산의 대표 특산물 고구마와 고구마순이 가을철 축제·관광·미식 콘텐츠로 재탄생했다.

7일 익산시에 따르면, 전날부터 이날까지 삼기농협 하나로마트 일원에서 열린 제1회 익산 고구마(순) 축제가 성황리에 마무리됐다.

지역 특산물인 고구마와 고구마순을 주제로 한 이번 축제에서는 체험형 먹거리 부스와 미식 전시 및 시식회, 열차 관광, 예술 공연 등 농업과 관광, 문화가 어우러진 융합형 콘텐츠가 시민과 관광객들에게 색다른 가을의 추억을 선사했다.

익산은 삼기·함라·함열 등지를 중심으로 고구마 재배가 활발한 지역으로, 비옥한 토양과 맑은 물이 어우러진 자연조건 속에서 고품질 고구마가 생산된다. 여름철 대표 발효식품인 고구마순 김치 또한 익산의 전통 향토 음식으로 주목받고 있다.

앞서 고품질의 익산 고구마를 활용한 맥도날드 ‘익산 고구마 모짜렐라 버거·머핀’은 전국적으로 선풍적인 인기를 끌면서 지역 농산물 판로 확대와 지역 인지도 제고라는 두 마리 토끼를 잡은 바 있다.

이번 축제에서는 고구마순 김치 담그기, 고구마순 껍질 벗기기 스피드 대결, 고구마순 불고기·육개장 시식 등 다채로운 체험과 먹거리 콘텐츠가 운영됐다.

또 고구마 직거래장터도 마련돼 방문객들이 지역의 신선하고 품질 좋은 농산물을 직접 확인하고 구매할 수 있는 기회도 제공됐다.

미식 고구마술사 시식·전시회에서는 고구마와 순, 잎을 활용한 20여 가지 건강 메뉴가 소개됐고, 고구마떡갈비와 고구마순김밥, 고구마순잎김치 등 전통과 현대를 아우르는 창의적이고 건강한 미식 콘텐츠가 선을 보였다.

아울러 철도 연계 관광상품인 ‘익산에 반하다 시즌3 - 고구마순 합창 열차’도 함께 운영됐다.

이 열차는 고구마순 축제와 함께 전국 유일의 종교 화합 무대인 익산 4대종교 한마음 합창제를 연계한 복합형 관광상품으로, 이용객들은 왕궁포레스트 식물원과 보석박물관, 고스락 정원 등을 둘러보고 보석고구마 캐기 체험 등에 참여한 후 4대종교 한마음 합창제 무대를 감상하며 종교를 아우르는 감동의 메시지를 공유했다.

시 주최, 익산문화관광재단 주관, 삼기농협·원광보건대학교 RISE사업단 후원으로 진행된 이번 축제 결과는 향후 시민 의견을 반영한 대표 음식 개발을 위한 기초 자료로 활용될 계획이다.

시는 이번 축제를 계기로 고구마를 활용한 디저트 개발, 맛집 발굴, 미식문화 여행지도 제작 등 라이즈(RISE)사업과 농업6차산업화 전략을 연계해 지역 미식 자산을 체계적으로 브랜드화하고 관광·외식 산업과의 접목을 통해 지속가능한 지역경제 모델로 확장해 나간다는 방침이다.

재단 관계자는 “이번 축제는 단순한 농산물 홍보를 넘어 지역문화와 관광자원, 정체성을 함께 담아낸 성공적인 모델”이라며 “앞으로도 시민과 관광객이 함께 참여할 수 있는 지역밀착형 콘텐츠를 지속적으로 발굴하겠다”고 밝혔다.

정헌율 시장은 “미식과 예술, 철도라는 이질적 요소들이 고구마(순)이라는 지역 특산물을 중심으로 조화롭게 연결됐다”며 “특색 있는 축제 브랜드를 지속 육성해 관광도시 익산의 이미지를 강화하고 지역 상권에도 활력을 더하겠다”고 말했다.

6일 익산 삼기농협 하나로마트 일원에서 열린 제1회 익산 고구마(순) 축제에서 관광객들이 고구마순 껍질 벗기기 체험을 하고 있다./사진 제공=익산시

6일 익산 삼기농협 하나로마트 일원에서 열린 제1회 익산 고구마(순) 축제에서 관광객들이 고구마순 김치 담그기 체험을 하고 있다./사진 제공=익산시

6일 익산 삼기농협 하나로마트 일원에서 열린 제1회 익산 고구마(순) 축제에서 미식 고구마술사 시식·전시회가 진행되고 있다./사진 제공=익산시

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지