극한 호우 쏟아진 전북…군산·익산 주민 4명 아직 대피소에

120여명 중 거의 귀가…상가·주택 등 배수 및 응급 복구

전북지역에 비 피해가 집중된 지난 7일 더불어민주당 이성윤(전주 을) 의원(오른쪽)이 전주시 덕진구 용소중학교에서 주민 대피령에 따라 대피한 주민들의 고충을 듣고 있다. 연합뉴스

지난 7일 전북에 쏟아진 극한 호우 여파로 군산과 익산의 주민 4명이 아직 대피소에 남아 있는 것으로 파악됐다.

8일 전북특별자치도에 따르면 이날 오전 8시 현재 군산 구암경로당에 1명, 익산 쌍정·양산 경로당에 3명이 대피 중이다.

전북도는 대피소에 머무르는 이들이 불편함 없이 지내도록 지원하고 일상으로의 복귀도 도울 방침이다.

당초 주택 침수 우려로 대피한 인원은 5개 시·군 79세대의 121명이었다.

주민 대피령이 내려져 용소중학교 등으로 대피했던 덕진구 송천2동 진기들 권역 주민 43명도 모두 귀가했다.

응급 복구도 한창이다.

전북도와 군산, 전주, 완주, 익산 등 시·군은 자체 인력과 장비로 호우 피해 현장을 정리하고 있다.

물에 잠긴 9개 시·군 농지 4천여㏊의 물을 빼는 중이며 배수는 70%가량 끝난 것으로 알려졌다.

상가 85동과 주택 74동의 배수는 끝났고 쓰레기를 치우는 등의 정리가 이뤄지고 있다.

완주 응암천의 제방 유실과 도로 파손도 곧 복구 예정이다.

전날 군산에는 시간당 152㎜의 폭우가 내려 1968년 기상 관측 이래 가장 강한 비가 쏟아졌으며, 군산과 익산지역의 강수량은 300㎜에 육박했다.

전북도 관계자는 "오늘 도내 모든 시·군이 현장 조사를 거쳐 피해 현황을 집계한다"며 "현황 파악을 끝내고 조속히 정식 복구 계획을 수립하겠다"고 말했다.

