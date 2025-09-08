농가 창업·소득 증대 든든한 지원군 ‘익산 농산물종합가공센터’

생산·가공·판매가 유기적으로 연결되는 농식품 선순환 구조

농업인의 다양한 가공 수요 충족하는 농산물 가공 설비 갖춰

보육·실행·정착 등 단계별 지원…모범 사례 농식품부 등 관심

익산 농산물종합가공센터가 농가 창업 및 소득 증대의 든든한 지원군 역할을 하고 있다.

익산시는 농산물의 부가가치 증대와 농업인의 농외소득 창출 거점으로 농산물종합가공센터를 운영 중이다.

2019년 익산시농업기술센터 내에 개소한 센터는 연면적 768㎡ 규모로 1층 가공센터와 2층 교육장을 갖췄다. 또 전처리·건조·분쇄·추출·농축·착유·포장 등 60종 78점의 장비를 보유해 농업인의 다양한 가공 수요를 충족하고 있다.

또 소규모 해썹(HACCP) 기준을 도입해 과채주스, 잼, 액상차, 과·채 가공품, 빵류, 참기름, 들기름 등 7개 유형 46개 품목에 대해 엄격한 안전관리 기준을 적용하고 있다.

설비 지원뿐만 아니라 소규모 농가의 농산물 가공 창업 고민을 덜어주기 위해 보육·실행·자립 정착 등 3단계의 촘촘한 지원도 하고 있다.

창업 보육은 창업을 희망하는 농업인을 대상으로 농산물 가공 이론부터 창업 절차, 상품 기획, 사회관계망서비스(SNS) 활용 마케팅 등 교육을 진행한다. 교육 수료자 중 유통·전문판매업을 신고한 농업인에 대해서는 시제품 생산 등 상품화 준비를 지원한다.

실행 단계에서는 가공 제품 상품화와 품질관리, 판촉 활성화를 지원해 실질적인 창업이 이뤄질 수 있도록 돕고, 자립·정착 단계에서는 운영 애로사항 컨설팅 등을 통해 농가의 자립을 지원한다.

이 같은 지원을 통해 현재 센터에서는 잼류, 음료류, 유지류, 빵류 등 13개 유형 51개 품목이 생산되고 있다. 이 생산품들은 로컬푸드직매장이나 하나로마트, 롯데타워몰 커넥트투 등 유통망을 통해 안정적인 판로를 확보하며 올해 매출이 지난달 기준 3억 원을 넘어섰다.

아울러 센터는 서울푸드, 팔도밥상페어, NS 푸드페스타 등 대형 박람회와 판촉 행사에도 꾸준히 참여해 익산 농산물 가공 제품의 전국적 인지도 확산과 매출 증대에도 기여하고 있다.

이 과정에서 시는 식품 제조·가공을 지원하고 농업인은 유통·전문판매를 맡아 생산과 가공, 판매가 유기적으로 연결되는 농식품 선순환 구조가 가동되고 있으며, 특히 전체 제품 생산에 지역 농산물 50% 이상을 사용해 지역 농산물 소비 촉진에도 일조하고 있다.

이 같은 성과를 바탕으로 센터는 전국 자치단체들이 찾는 모범 사례로도 주목받고 있다.

실제 지난 8월 5일에는 농림축산식품부 주관으로 여성농업인 단체장, 대학교수 등이 현장을 찾아 시설을 견학하고 간담회를 열어 센터 이용자들의 의견을 청취했다.

간담회에서는 가공 장비의 효율적 운영 방안, 위생·품질관리 체계 강화, 여성농업인 참여 확대, 제품 유통 및 브랜드화 전략 등에 대한 논의가 이뤄졌다.

앞으로 시는 더욱 안정적인 창업 환경 제공을 위해 가공 기술 표준화 연구로 농업인의 기술적 어려움을 해소하고, 제품의 품질 균일화 및 경쟁력을 강화해 나갈 예정이다.

정헌율 시장은 “앞으로도 더 많은 농업인이 농외소득을 창출하고 지역 농업 경쟁력이 강화될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

