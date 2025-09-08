한국문화원형 콘텐츠 체험·전시관 건립 '첫 삽'

2027년 준공 목표로 403억 투입

한국문화원형 콘텐츠체험 전시관 조감도.

옛 전주종합경기장에 들어설 한국문화원형 콘텐츠 체험·전시관이 첫 삽을 떴다.

전주시는 8일 전주종합경기장 야구장 부지에서 우범기 전주시장, 남관우 전주시의회 의장 등이 참석한 가운데 한국문화원형 콘텐츠 체험·전시관 착공식을 가졌다.

한국문화원형 콘텐츠 체험·전시관은 2027년까지 국비 247억원 등 총 403억원을 들여 전주종합경기장 야구장 부지에 지하 1층, 지상 2층 규모로 건립한다.

건물 지하 1층에는 공공 콘텐츠를 오감으로 체험하는 주제전시관, 국내외 미디어 콘텐츠를 선보이는 기획전시실, 몰입영상관(5면)을 갖춘다. 건물 지상 1층에는 매표소와 카페, 지상 2층에는 사무공간과 콘텐츠 제작지원실을 마련한다.

한국문화원형 콘텐츠 체험·전시관은 전주종합경기장 마이스복합단지 부지 내에서 가장 먼저 착공하는 문화시설이다. 향후 들어설 전주시립미술관과 함께 마이스복합단지 핵심 기반시설이 될 것으로 전주시는 기대했다.

우 시장은 "한국문화원형 콘텐츠 체험·전시관이 전주의 문화적 위상을 한층 더 높일 것"이라며 "오감을 아우르는 공감각적 몰입 콘텐츠를 통해 관람객에게 새로운 문화 경험의 장을 제공하겠다"고 말했다.

8일 전주종합경기장 야구장 부지에서 열린 한국문화원형 콘텐츠 체험·전시관 착공식에서 참석자들이 시삽을 하고 있다. /전주시

