李 대통령·여야 대표, 민생경제협의체 구성 합의

이재명 대통령이 8일 용산 대통령실에서 여야 지도부 오찬 회동에 참석한 더불어민주당 정청래 대표와 국민의힘 장동혁 대표가 악수하는 모습을 보고 있다. 사진=대통령실사진기자단

여야 대표들이 이재명 대통령을 만난 8일 ‘민생경제협의체’를 구성하는 데 합의했다.

정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표는 이날 이재명 대통령의 초청으로 오찬 회동을 가졌다.

박수현 더불어민주당 수석대변인과 박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 대통령-여야 당대표 회동 결과 공동 브리핑에서 “오늘 회동 결과를 여야 수석대변인이 함께 국민 앞에서 발표하는 이 모습 자체가 대화의 내용과 결과를 상징한다”고 운을 뗐다.

박성훈 수석대변인은 “여·야 대표는 같이 민생경제협의체 구성하기로 합의했다. 형식만 갖춘 보여주기식 협의체가 아니라 실질적으로 성과를 낼 수 있는 테마가 있는 협의체가 돼야한다는데 뜻을 모으고 자세한 구성에 대해서는 각 단위의 실무협의를 진행하기로 했다”고 밝혔다. 그는 이어 “민생협의체 구성은 장 대표가 제안하고 정 대표와 이 대통령이 적극 확답, 수용하면서 성사됐다”고 설명했다.

이 대통령은 “여당이 더 많이 가졌으니 여당이 더 많이 양보하면 좋겠다”며 “특히 여야 공통 공약을 중심으로 야당이 먼저 제안하고 여당이 응답해 함께 결과를 만들면 야당에게는 성과가 되고 결국 여당에게는 국정의 성공이 되는게 아니겠느냐”고 말했다고 박 수석대변인은 전했다.

또 이 대통령은 “화합과 상생의 정치를 위해 야당대표 요청시 적극 검토해 소통의 시간을 가질 것”이라고도 전했다.

