전북, 2026학년도 수능 응시자 1만7935명…지난해보다 894명 증가

재학생·검정고시 출신 증가, 졸업생 감소

국어영역은 화법과작문 쏠림 현상 뚜렷

2026학년도 대학수학능력시험 응시원서 접수 마감 결과 전북지역 지원자는 총 1만7935명으로 지난해보다 894명 늘어났다.

8일 전북교육청에 따르면 재학생은 1만3,592명(77.8%), 검정고시 출신은 616명(3.4%)으로 전년 대비 각각 998명, 78명 증가했고, 졸업생은 3,727명(20.8%)으로 지난해보다 182명 감소했다.

가파르게 증가했던 졸업생 지원자 비율은 전년보다 소폭(2.1%p) 줄었으나 여전히 20%대로 높은 비율을 유지했다.

성별로는 남자 9158명(51.1%), 여자 8777명(48.9%)으로 남학생이 381명 더 많았으며, 이는 올해 재학생 성비 차이와 여자 졸업생 감소가 영향을 준 것으로 보인다.

영역별 선택과목 원서접수 현황을 살펴보면, 국어영역은 화법과작문 1만3674명(76.2%), 언어와매체 4117명(23.0%)으로 화법과작문 과목 선택자 비율이 3배 이상 높았다. 화법과작문 선택자 비율은 4.8%p 증가한 반면 언어와매체는 5%p 줄어 과목 간 격차가 더욱 커졌다.

수학영역은 확률과통계 9474명(52.8%), 미적분 7362명(41.0%), 기하 455명(2.5%)으로 확률과통계를 선택한 지원자가 가장 많았다. 확률과통계는 전년 대비 8.6%p 증가했으나, 미적분은 같은 비율만큼 감소해 확률과통계 선택자가 처음으로 미적분 선택자를 앞질렀다.

영어영역은 전체 지원자 중 1만7514명(97.7%)이 선택했으며 한국사영역은 필수 영역으로 모든 수능 지원자가 응시한다.

탐구영역은 사회탐구영역 9317명(51.9%), 과학탐구영역 4944명(27.6%), 사회·과학탐구영역 3094명(17.3%), 직업탐구영역 96명(0.5%)으로 나타났다.

제2외국어·한문영역은 전체 지원자 중 2744명(15.3%)이 선택해 지난해보다 0.3%p 늘었다.

한편 전국 수능 지원자는 55만4174명으로 지난해보다 3만1504명 증가했고, 전국 대비 전북지역 지원자 비율은 3.2%로 17개 시·도 중 9위를 차지했다.

최은이 중등교육과장은 “과목별 지원자 변동으로 성적 예측이 어려운 상황에서 특히 올해는 고3 수험생 증가로 대입 경쟁률 상승이 예상된다”며 “지원대학 전형을 꼼꼼히 살피고, 남은 기간 자신의 입시 전략에 맞춰 철저하게 준비하길 바란다”고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지