전북 서울장학숙 관장에 '전과 5범' 전 도의원

서류·면접 거쳐 선발…도는 법적 결격만 확인

음주·무면허 운전 등 전과 5건 모두 10여 년 전

도덕성 검증 미흡 지적…‘보은 인사’ 논란까지

한희경 전 전북도의원./사진=전북일보DB.

전북 서울장학숙 신임 관장에 전과 5범 인사가 임명돼 논란이 일고 있다.

9일 전북특별자치도에 따르면 지난 1일 서울장학숙 관장으로 한희경 전 전북도의원이 임명됐다.

서울 방배동에 있는 서울장학숙은 전북 출신 대학생들에게 주거를 지원하는 시설로, 전북도가 출연한 전북평생교육장학진흥원이 민간 위탁 운영한다.

진흥원은 지난 7월 임기를 마친 전임 관장 후임을 공모해 서류와 면접 심사를 진행했으며, 심의위원회가 최종 후보를 선발했다. 도는 이후 경찰청 범죄경력 조회를 거쳐 법적 결격 사유가 없다는 통보를 받고 한 관장을 임명했다.

한 관장은 음주운전 3회, 무면허 운전 1회, 공직선거법 위반 1회 등 모두 5건의 전과가 있다. 다만 모두 12~13년 전의 일로, 임용 결격 사유에는 해당하지 않았다.

전북 서울장학숙 전경./사진=전북일보DB.

지방공무원법 31조는 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝난 날부터 2년이 지나지 않았거나, 형의 집행유예 기간 중에 있는 경우 등을 결격 사유로 규정한다. 도는 이 조항을 준용해 법적 결격 여부만 확인했다. 이에 따라 진흥원 심의위원회 단계에서 도덕성 검증이 부족했다는 지적이 나온다.

도 관계자는 “절차상 하자는 없었지만 도덕성 논란이 제기된 만큼 검증 강화 방안을 검토하겠다”고 말했다.

한 관장은 "지난 과오에 변명은 필요 없다고 생각한다”며 “반면교사 삼아 국가와 지역사회에 도움이 되는 사람이 되겠다”고 전한 것으로 알려졌다.

