새만금 RE100 미래를 열다…새만금 신재생에너지 박람회 개최

9일과 10일 이틀간 군산새만금컨벤션센터서

군산시와 전북특별자치도가 9일과 10일 이틀간 군산새만금컨벤션센터에서 새만금 신재생에너지 박람회를 개최했다./사진제공=군산시

군산시와 전북특별자치도가 9일과 10일 이틀간 군산새만금컨벤션센터(GSCO)에서 ‘새만금 신재생에너지 박람회’를 공동 개최했다.

올해는 ‘새만금 RE100 미래를 여는 THE 특별한 전북의 100년’이라는 주제로, 정부의 RE100 산업단지 지정을 앞두고 새만금 국가산단의 입지와 적합성을 알리는 동시에 재생에너지 산업의 미래 비전을 제시하기 위한 목적으로 추진됐다.

9일 열린 개막식에는 김종훈 전북자치도 경제부지사, 김영민 군산시 부시장, 김의겸 새만금개발청장과 공공기관, 도내 대학과 기업의 주요 인사들이 참석했다.

개막식에서는 새만금 RE100 산업단지 지정을 기원하는 메시지가 담긴 큐브를 쌓아 올리는 퍼포먼스를 시작으로, 전 국가정책위원회 경제2분과 배지영 수석연구원의 기조연설로 막을 올렸다.

같은 날 오후에는 방송인 럭키와 다니엘 린데만의 특별강연이 이어졌다.

두 사람은 평소 환경보호와 지속가능한 재생에너지에 대한 관심이 많을 뿐더러 운영 중인 유튜브 채널에서도 관련 내용을 꾸준히 다뤄오고 있는 것으로 알려졌다.

이와함께 한국 RE100협의체 정택중 의장이 글로벌 RE100 동향과 산단 구축방안에 대해 발표하며 새만금 RE100 산업단지 지정의 필요성과 비전을 제시했다.

이번 박람회에서는 해상풍력, 수상태양광, 수소연료 등 다양한 분야의 신재생에너지 관련 기업들의 최신기술과 제품을 선보일 예정이다.

전북자치도와 군산시는 이번 박람회를 통해 새만금이 단순 재생에너지 생산지를 넘어 RE100 산업단지로 도약할 수 있는 최적의 거점임을 대외적으로 확인하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

김영민 부시장은 “이번 박람회가 새만금의 재생에너지 잠재력을 확인하고 새만금 국가산단의 산업단지 인프라를 널리 알릴 수 있는 기회가 될 것”이라며 “RE100 산단 지정의 필요성과 적합성에 대한 공감대를 확산하는 의미있는 자리가 되기를 바란다"고 전했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지