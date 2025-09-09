2036 전주 올림픽 무대에 서울도 가세…전국 연대 구도 본격화

수도권 경기장 활용해 비용 절감·효율 극대화

테니스·배구 등 신축 대신 서울 시설 활용 방안 검토

총 사업비 9조 원서 40% 감축 목표

악수하는 김관영 전북특별자치도지사와 오세훈 서울특별시장.／사진=연합뉴스.

전북특별자치도가 2036년 하계올림픽 유치를 위해 서울시와 연대하기로 했다.

올림픽 개최 경험과 국제적 인지도를 가진 서울과 협력해 무게감을 더하고, 중앙정부의 지원까지 이끌어내겠다는 전략이다.

9일 전북일보 취재를 종합하면 전북도는 최근 서울을 연대 도시 명단에 포함했다. 연대 도시는 기존 시설을 활용해 건설비를 줄이고 운영 효율을 높이는 방식으로, 이미 대구·광주·충남 홍성·충북 청주·전남 고흥 등이 참여 의사를 밝혔다. 서울 합류로 전국 단위의 공동 개최 구도가 마련된 셈이다.

김관영 지사는 지난 2월 국내 후보 선정 과정에서 서울을 제치고 전북을 단독 후보로 세운 뒤 “틀을 크게 벗어나지 않는 범위에서 공동 개최도 검토할 수 있다”고 언급한 바 있다. 지난 7월에는 오세훈 서울시장을 직접 만나 협력을 요청했다.

서울은 1988년 올림픽 개최와 2032년 유치 도전 경험이 있어 국제무대 대응 능력을 갖춘 것으로 평가된다. 상암월드컵경기장, 고척스카이돔 등 대형 시설도 보유해 관중 수용 능력에서 강점을 가진다.

도는 서울에서 테니스·배구·핸드볼 등 다섯 종목을 개최하는 방안을 검토 중이다. 전북에는 관련 시설이 마땅치 않아 신축이 필요했지만, 서울 경기장을 활용하면 막대한 예산을 아낄 수 있다는 판단이다.

또 도는 국제올림픽위원회(IOC)가 강조하는 경제성 원칙에 맞춰 신규 경기장 건립 계획을 모두 철회했다. 이에 따라 당초 9조 원 규모로 예상됐던 개최 비용도 40% 이상 줄이는 방안을 마련 중이다.

아울러 도는 경기장 배치, 재정 계획을 구체화하면서 정부 지원을 지속적으로 요구하고 있다. 다만 이재명 정부 출범 이후부터 줄곧 요청해 온 ‘올림픽 유치지원위원회’ 구성은 아직 뚜렷한 진전은 없는 상황이다.

도 관계자는 “서울이 연대 도시로 포함된 것은 맞지만 변동 여지는 있다”며 “선수촌·미디어촌 조성, 주요 관계자 숙박 계획 등도 곧 설명할 수 있을 것”이라고 말했다.

