장계농협, ‘아나바다 나눔장터’ 성황

농가주부모임·지역주민 함께한 상생의 장

수익금은 취약계층 명절 꾸러미로

장계농협(조합장 곽점용)이 8일 ‘우리동네 나눔장터–아나바다 행사’를 본점 농업인행복센터에서 열고 지역주민과 따뜻한 상생의 시간을 가졌다.

장계농협 농가주부모임 ‘아나바다 나눔장터’ 개장 /사진제공=장계농협

이번 행사는 농협 장수군지부(지부장 김성수), 농가주부모임연합회(회장 백영남)와 공동으로 지역주민과 ‘아껴 쓰고, 나눠 쓰고, 바꿔 쓰고, 다시 쓰자’는 아나바다 정신을 실천하며 자원 재활용과 탄소중립에 기여하기 위해 마련됐다.

행사에 참여한 주민들은 사용하지 않는 생활용품과 의류, 주방용품 등을 기증·교환·구매하며 나눔의 가치를 되새겼다.

특히 농가주부모임 회원들이 직접 재배한 농산물을 기증해 판매하면서 장터의 의미를 더했고 간식으로 준비된 식혜와 보리빵은 참여자들의 호응을 얻었다.

또한 폐식용유를 활용해 만든 재활용 비누는 큰 인기를 끌며 현장 분위기를 한층 돋웠다.

이날 장터에서 발생한 수익금은 다가오는 추석 명절을 앞두고 지역 내 취약계층을 위한 ‘명절 꾸러미’로 사용될 예정이다.

백영남 농가주부모임연합회장은 “주민들이 함께 참여해 이웃사랑을 실천하는 자리가 마련돼 뜻깊다”고 말했다.

곽점용 조합장은 “회원들이 정성껏 재배한 농산물을 기증해 이웃과 함께 나눔 장터를 열어주신 농가주부모임 회원들께 감사드린다”며 “앞으로도 나눔과 상생의 가치를 실천하며 지역 발전을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

