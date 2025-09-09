전주시, 금고 선정 절차 돌입⋯10월 제안서 접수

1금고 2조 6600억, 2금고 1400억 규모

전주시

전주시가 올 연말 금고 약정 기간 만료에 따라 차기 금고 선정 절차에 돌입했다.

시 금고는 전주시 현금과 유가증권 출납·보관, 각종 세입금 수납, 세출금 지급 등 시 재정 운영 업무를 맡는다.

올해 본예산 기준 제1금고는 2조 6623억 원, 제2금고는 1414억 원 규모다. 현재 전주시 제1금고는 전북은행, 제2금고는 NH농협은행이 관리하고 있다. 전북은행은 1970년부터 현재까지 50년 넘도록 '전주시 금고지기'를 맡고 있다.

차기 금고 약정 기간은 2026년부터 2028년까지 3년이다. 제1금고는 일반회계와 공기업 특별회계를, 제2금고는 기타 특별회계와 기금을 담당한다.

시는 오는 18일 대우빌딩에서 사전 설명회를 열고 다음 달 14∼15일 제안서를 접수한다. 이후 금고지정심의위원회의 심의·평가를 거쳐 금고 관리 금융기관을 지정·발표할 예정이다.

신청 자격은 전주시에 본점 또는 지점을 둔 금융기관으로 제1금고는 은행법에 따른 은행, 제2금고는 은행법에 따른 은행과 지방회계법의 요건을 충족하는 금융기관이면 된다. 평가 항목은 △금융기관 대내외적 신용도 및 재무 구조 안정성 △시에 대한 대출·예금 금리 △지역 주민 이용 편의성 △금고 업무 관리 능력 △지역사회 기여 및 시 협력사업 추진 능력 등이다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지