우석대학교, 신임 교원 9명 임용

우석대학교(총장 박노준)가 교육·연구 역량 강화를 위해 9월 1일 자로 신임교원 9명을 새롭게 임용했다.

10일 전주캠퍼스 대학 본관 2층 총장실에서 열린 신임교원 임용장 수여식에는 박노준 총장과 김성희 교무처장 등이 참석해 신임교원들의 새로운 출발을 축하했다.

이번에 임용된 신임교원은 △전주캠퍼스 서명희(간호학과)·최백범(수소에너지공학과)·고기연(응급구조학과)·박경란(특수교육과)·김상현(한의예과)·백운(경영학부) 교수와 △진천캠퍼스 윤세정(경영학과 일반대학원)·배지석(상담심리학과)·신선경(RISE 사업단) 교수 등 총 9명이다.

박노준 총장은 “신임 교수님들께서 대학의 새로운 활력소가 되어주길 기대한다”면서 “각자의 전문성과 열정을 바탕으로 교육과 연구는 물론 대학의 미래 발전에 중심 역할을 해주시길 바란다”고 당부했다.

한편 진천캠퍼스 신임교원 임용장 수여식은 지난 4일 미래센터 4층 총장실에서 진행됐다.

