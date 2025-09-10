전주대 경영대학, 단과대학 통합 선발 신입생 100% 1순위 희망 학과 배정

Trend news
전주대학교 경영대학을 1순위로 희망한 학생들 전원 모두가 학과에 배정된 것으로 나타났다.
10일 전주대에 따르면 2025학년도부터 단과대학 통합 선발 제도를 도입한 경영대학은 올해 신입생 전원이 자신이 원하는 학과에 배정됐다.
그 결과 경영대학 신입생 251명 전원이 1순위로 희망한 학과에 배정되어 2학기부터 해당 학과에서 대학 생활의 새로운 출발을 시작하고 있다.
경영대학 김효진 학장은 “경영대학 신입생들이 자신의 적성과 진로를 스스로 탐색하며 성장할 수 있도록 경영대학 및 학과 차원에서 적극 지원해왔다”며 “경영대학은 앞으로도 학생들이 자신만의 커리어 로드맵을 설계하고 실현할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.
