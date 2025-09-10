이전기사
전주대 경영대학, 단과대학 통합 선발 신입생 100% 1순위 희망 학과 배정
보도자료

전주대 경영대학, 단과대학 통합 선발 신입생 100% 1순위 희망 학과 배정

이강모 웹승인 2025-09-10 16:29 수정 2025-09-10 16:29

전주대학교 경영대학을 1순위로 희망한 학생들 전원 모두가 학과에 배정된 것으로 나타났다.

10일 전주대에 따르면 2025학년도부터 단과대학 통합 선발 제도를 도입한 경영대학은 올해 신입생 전원이 자신이 원하는 학과에 배정됐다.

그 결과 경영대학 신입생 251명 전원이 1순위로 희망한 학과에 배정되어 2학기부터 해당 학과에서 대학 생활의 새로운 출발을 시작하고 있다.

경영대학 김효진 학장은 “경영대학 신입생들이 자신의 적성과 진로를 스스로 탐색하며 성장할 수 있도록 경영대학 및 학과 차원에서 적극 지원해왔다”며 “경영대학은 앞으로도 학생들이 자신만의 커리어 로드맵을 설계하고 실현할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

image

 

#전주대 경영학과 신입생 100%
이강모 kangmo@jjan.kr
