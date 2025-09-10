내년 전북 공립 유·초·특수 교사 선발 ‘52명 감소’

내년 전북에서 임용할 초등교사들의 인원이 큰 폭으로 줄었다. 반면 유치원 교사는 소폭 증가했다.

전북특별자치도교육청은 10일 도교육청 누리집을 통해 ‘2026학년도 유치원․초등학교․특수학교(유치원·초등)교사 임용후보자 선정경쟁시험 시행계획’을 공고했다.

내년 공립학교 선발인원은 △유치원교사 60명(장애 4명 포함) △초등교사 58명(장애 5명 포함) △특수유치원교사 6명(장애 1명 포함) △특수초등교사 1명 등 총 125명(장애 10명 포함)이다.

지난해와 비교해 공립 유치원교사는 6명, 특수유치원교사는 4명이 늘어난 반면 초등교사는 53명, 특수초등교사 9명이 줄어 전체적으로는 52명이 감소했다.

사립학교는 특수초등교사 1명을 제1차 시험에 한해 도교육청에 위탁해 선발할 예정이다.

원서접수는 오는 22일부터 26일까지 5일간 ‘온라인 교직원 채용시스템(https://edurecruit.go.kr)’을 통해서만 진행된다.

기타 자세한 사항은 도교육청 누리집(알림마당-고시/공고) 공고문을 통해 확인할 수 있다.

