전북건설단체연합회 국회 방문 전북 건설산업 현안 건의

지난 9일 전북건설단체연합회가 지역 건설산업이 직면한 위기 극복을 위해 국회를 직접 방문하고 전북 건설산업이 직면한 문제를 건의하고 해소방안을 논의하고 있다./전북건설단체연합회 제공

전북건설단체연합회(회장 소재철)가 지역 건설산업이 직면한 위기 극복을 위해 국회를 직접 방문했다.

전북건단련은 지난 9일, 국회를 찾아 이원택 더불어민주당 전북자치도당 위원장, 한병도 국회 예결위원장, 박희승 의원을 만나 전북지역 건설산업이 직면한 문제를 건의하고 해소방안을 논의하며 정부의 적극적인 지원을 요청했다.

이날 면담에서 소재철 회장과 전북건설단체연합회 회장단은 “지역건설산업이 물량 감소와 공사비 부족으로 수익성이 악화되어 자재·장비 등 연관산업까지 심각한 위기상태다”며, “제조업 등이 열악한 전북경제에서 지역건설산업이 차지하는 비중은 전국 평균보다 월등히 높은 만큼, 지역 경제성장과 일거리 창출을 위해서도 ESS(에너지저장장치) 구축사업 대상지 선정시 전북 지역 업체 참여 촉구 및 새만금 핵심 SOC 사업 예비타당성조사 일괄면제와 전북 광역권 SOC 핵심과제 반영과 노을대교 국도건설 사업의 빠른 추진을 지원 해 달라고 강조했다.

그러면서 “대한민국과 전북자치도의 미래 성장동력인 새만금의 개발이 가속화 될 수 있도록 정부 차원의 적극적인 관심과 지원이 절실하다”고 덧붙였다.

이원택 도당 위원장은 “지역 경제의 한 축을 담당하고 있는 건설업계가 위기를 극복할 수 있도록 국회 차원의 관심과 노력이 필요하다”며, “관련 제도 개선과 예산 지원 등에 힘을 보태겠다. 도정과 정치권, 산업계와 협력해 서남권 해상풍력 등 신재생에너지 사업을 조속히 추진해 새만금을 재생에너지 메카로 성장시키겠다”고 강조했다.

한병도 예결위원장 역시 “경기 침체로 어려움을 겪고 있는 건설업계의 현실을 잘 인지하고 있다”며, “지역 건설산업이 활력을 되찾을 수 있도록 현안 과제를 면밀히 검토하고, 실질적인 지원 방안 마련에 앞장서겠다”고 밝혔다.

박희승 의원도 “전북 건설업계의 애로사항에 깊이 공감하며, 지역 건설산업의 지속 가능한 성장을 위해 필요한 지원을 아끼지 않겠다”며, “대전남원선이‘제5차 철도망계획(26~35)에 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

한편, 전북 건설단체 연합회는 종합건설, 전문건설, 기계설비, 건설기계, 건축사, 소방시설, 엔지니어링, 전기, 정보통신, 주택건설 등 전북 지역내 10개 건설관련 단체가 2007년부터 가입돼 지역 건설산업 발전과 동반 성장을 위하여 활발한 활동을 전개하고 있다.

